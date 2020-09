Señor director:



Hay sentimientos cruzados, ilusión y nerviosismo. Unos están felices porque pueden salir, por retomar actividades. Otros, porque la economía se va a reactivar y otros, porque tienen esperanza de que los vuelvan a llamar para ofrecerles empleo, o tal vez ahora sí logren que escojan su hoja de vida.

En algo, la vida parece tomar su normalidad. Pero no lo es del todo, el peligro está ahí, en la calle, en el transporte, en un descuido. Por eso, la tarea es de todos. Imaginemos a los adultos mayores que se han cuidado, que han estado contra viento y marea en el encierro. Es cuando más hay que respetarlos, no visitarlos en grupo, pues nunca se sabe quién puede llevar el contagio. La regla es no confiarse, es tener disciplina, usar el tapabocas, lavarse las manos, guardar las distancias; y las autoridades, ejerciendo todos los controles. Que Dios nos proteja. Con todas las medidas debemos buscar resurgir.Lucila González de M.

Orgullo por el túnel de La Línea

Señor director:



Alegría. Esa es la sensación que me acompaña desde cuando anunciaron que estará en servicio el ansiado túnel de La Línea.



Considero que esta megaobra es una enorme contribución al progreso del país. Quienes se expresan mal de ella tal vez desconozcan las verdaderas características de toda la obra. No es solo el túnel, sino un conjunto de obras que mejorarán el recorrido de Calarcá a Cajamarca con 21 kilómetros de menor distancia. Una serie de túneles que suman 22 kilómetros y una cantidad de viaductos y puentes, como el monumental que llega al pueblo de Cajamarca.



Todo esto significa ahorro de tiempo, de trancones y, lo más valioso, de pérdida de vidas y vehículos por la eliminación de accidentes. Y otro motivo: esta es una megaobra ciento por ciento de ingeniería colombiana, lo cual nos debe llenar de orgullo.Campo Elías Lizarazo Sánchez

Simplemente, gracias

Señor director:



Gracias al presidente Duque por no engañar a los colombianos y por no perder tiempo en casar peleas. Gracias por su paciencia y trabajo ‘24/7’. Gracias, doctor Fernando Ruiz, por su serena seguridad y competencia. Gracias por su trabajo sin pausa. También al equipo del Gobierno, gobernadores, alcaldes, Fuerzas Armadas, todas las instituciones, a todo el personal de la salud, a cada uno porque están dándolo todo, hasta su vida, por los colombianos. Gracias a cada ciudadano que se cuida porque cuidándose nos cuidamos todos. Gracias a los que se dejan cuidar, porque no son el tiempo ni las circunstancias para patalear. Gracias.Ilse Bartels L.

Bogotá

El Tour y los paisajes

Señor director:



Es un verdadero regalo en estos momentos de aislamiento por la pandemia poder ver la excelente realización del Tour de Francia, donde nos deleitamos con los más hermosos paisajes de ese bello país. Eso nos invita a que tomemos conciencia de proteger nuestro hermoso planeta Tierra, a que reflexionemos todos unidos para poder salvar nuestro hogar.Jorge Trujillo Mejía

