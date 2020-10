Señor Director:



El presidente Trump en campaña denigra de la administración Santos diciendo que en su mandato se entregó al país a la subversión y exguerrilleros. Desconoce que el Nobel de Paz de nuestro expresidente no fue un regalo, fue ganado por haber logrado firmar la paz con las Farc, uno de los logros más grandes conseguidos por mandatario alguno de nuestro país.

Pero concentrémonos en lo nuestro, no en la campaña de Trump. Tratemos de sacar adelante la erradicación de los cultivos ilícitos, de acabar con los grupos paramilitares y narcotraficantes como el Eln y ‘los Pelusos’; luchemos para acabar con los asesinatos de líderes sociales, para construir nuestro metro y tren de cercanías para Bogotá y el departamento, que logren administrar en armonía la alcaldesa y el Gobierno central, y muchos otros retos más importantes que hacerle el juego a Trump en campaña. Rafael Antonio Córdoba Ardila

Qué es ser policía

Señor Director:

​

Ante la avalancha de detractores y amigos de la institución policial, quiero decir que la profesión policial es de por sí desagradecida. Lo que más reciben estos servidores son agresiones e improperios, pero siempre están dispuestos a servir sin importar que su vida esté en permanente peligro por los narcoterroristas o por las bandas delincuenciales, etc.



Ellos atienden diversos casos. Un día ante el terrorismo; otro, un procedimiento con un menor de edad; otro, un asalto bancario. Claro que se deben dotar de una mejor tecnología, tener más medios logísticos para una pronta reacción, incrementar el pie de fuerza para disminuir sus horario laboral, mejorarles el salario y su bienestar, fortalecer su preparación, generar planes de vivienda y salud. ¿Que hay fallas? Pues se deben hacer ajustes, pero el 99 % están comprometidos con su comunidad. Por eso, unamos esfuerzos –las autoridades, la comunidad y la Policía– para hacer frente a la delincuencia. Fortalezcamos la Policía y así mejoramos el entorno social.Luz E. Cuartas Zapata

La JEP como refugio

Señor Director:

​

Qué pesar con las víctimas y con el país que la JEP se haya convertido en la única esperanza de libertad e impunidad para reconocidos delincuentes, criminales y corruptos que tanto daño y dolor les han causado a la nación y a los colombianos. EL TIEMPO (29-9-20) dice en primera página que para el exjefe paramilitar alias Jorge 40, que llegó deportado de EE. UU. al país, donde lo esperaban varias condenas hasta por 26 años y 1.486 procesos por enfrentar, “la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) es el único recurso que le queda para no seguir en prisión”, precisando que aun cuando este tribunal lo rechazó en primera instancia, le permitió apelar la decisión, por lo que nuevamente estudia su solicitud de acogerse a esa justicia transicional.



La falta de justicia y la usurpación de los mandatos ejecutivos y legislativos conferidos por el pueblo colombiano en las urnas al Presidente de la República y a los congresistas degradan aceleradamente nuestra sociedad e institucionalidad. De ahí la urgencia de la reforma estructural y saneamiento de justicia colombiana.Luis Iván Perdomo Cerquera

