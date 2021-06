Marcha de la esperanza

Señor director:



Sentí esperanza y admiración al ver a miles de colombianos marchando pacíficamente contra la violencia y los bloqueos. Eso es cansancio con tanta destrucción y atropellos contra quienes deseamos trabajar y salir adelante. Qué importante que haya sido un respaldo a la Fuerza Pública. Marchas pacíficas, sí; destrucción y violencia, no. Este es un país democrático, y quienes quieran desestabilizarlo no podrán.Pedro Samuel Hernández

Gracias, deportistas

Señor director:



Celebramos con gritos de victoria los triunfos de nuestros deportistas, embajadores de nuestro atribulado país en el exterior. Ellos, Egan Arley Bernal Gómez, ganador de Giro de Italia 2021; Juan Sebastián Muñoz, golfista; María Camila Osorio, tenista; Caterine Ibargüen, atleta; Mariana Pajón Londoño y otros tantos, son verdaderos representantes de Colombia en el mundo. A ellos, mil gracias por sacarnos por unos minutos del odio, de las peleas y posturas intransigentes de políticos, sindicalistas, jóvenes y Gobierno.



Se experimentan sentimientos de emoción al escuchar las voces de: campeón, ganamos, el himno nacional. Esa debería ser nuestra alegría diaria, construir país desde nuestra posición individual. Ellos son ejemplo de sacrificio, de esperanza y alegría, símbolos que deberíamos enarbolar. Gloria a nuestros deportistas.Álvaro Sandoval Gómez

Renta básica y pobreza

Señor director:



EL TIEMPO (20-5-2021) nos dice que la renta básica evitó que 21.000 hogares cayeran en la pobreza en Bogotá... Creo que lo de la renta básica se tiene que manejar con pinzas. Debe ser solo para familias desplazadas o en condiciones extremas de vulnerabilidad. La pobreza no se supera enviando mercados, como en Venezuela, ni dinero, porque el asistencialismo va a mantener a los ‘beneficiarios’ en condición de dependencia. En los años 90 pude apreciar cómo a Israel llevaron judíos desde Rusia, los capacitaron, les dieron tierra en los kibutz y en los moshav y ahora son empresarios. Con asistencialismo hubiesen seguido siendo pobres.Fidel Vanegas Cantor

La licencia compartida

Señor director:



Este 1.º de junio 2021 está en riesgo que el Senado del República hunda el proyecto de ley de licencia compartida.



En Colombia, conseguir la equidad de género no ha sido tarea fácil, la realidad que muestra el Dane es que las mujeres han sido castigadas por el mercado laboral, gracias a la sobrecarga de trabajo doméstico y de cuidado no remunerado en sus hogares. El Congreso de la República es el lugar idóneo para abordar estos debates que permiten conseguir lo que es justo en toda democracia y Estado social de derecho: una equidad de género.



Muchas veces, los congresistas nos han parecido muy desconectados de la realidad del pueblo. Que esta no sea otra bochornosa situación en que, por el silencio de la Comisión Séptima del Senado, se pierda la oportunidad de garantizar un país donde hombres y mujeres tengan las mismas oportunidades y donde ser madre no sea un castigo en el mercado laboral. #LicenciaCompartidaYa!Carlos David Suárez C.

