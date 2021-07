Señor director:



Qué tristeza lo que le está pasando a nuestro país. No solo la pandemia está cobrado cada día centenares de muertos, como jamás nadie imaginó, casi 700 diarios, sino la violencia, a cargo de las mafias, que ya parece que han llegado a atentar contra el Presidente de la República y varios ministros. El país todo tiene que solidarizarse y repudiar estos hechos. Y ojalá pronto caigan los autores materiales e intelectuales.

Además, hay una violencia extraña en varias ciudades que no es ya protesta, sino vandalismo que busca sembrar caos y miedo en la sociedad. ¿A qué obedece? Aquí, como con el covid, al no cuidarnos, perdemos todos, en bienes, en vidas, en imagen de nuestro país, en más pobreza. El reto es grande, y se necesita que nuestros dirigentes encaucen sus esfuerzos en unidad contra la violencia.Ángel María Aguilar

Alí Humar

Señor director:



La televisión colombiana y el país, una vez más de luto, despiden a Alí Humar, quien ha dejado huellas de grata recordación y calidad. En la comedia dominical de la noche, en los años setenta, representó al turco (Alí ben Abdala) haciendo honor a su familia paterna, y se lució como vendedor de textiles en Los Pérez somos así. Y en la mítica e inolvidable telenovela La abuela fue el calmado y tímido Benjamín, hijo de la manipuladora, temible y dura Brígida de Paredes.



También aportó por varios años su profesionalismo al programa de humor Sábados Felices, como director, al igual que en reconocidas producciones como Los cuervos, Lola Calamidades, Herencia maldita, Señora Isabel y Castillo de naipes, entre otras.

Humar, otro de los grandes que se nos van en momentos de pandemia, y quien se convirtió en figura notable del medio artístico, con legados extraordinarios.

Aplausos por siempre para un excepcional símbolo del medio televisivo nacional.Luis Herrera U.

Gachetá, Cundinamarca

Centenario de Lana Turner

Señor director:



El cine norteamericano registra este año el centenario de esa gran actriz estadounidense como lo fue Julia Jean Mildred Frances Turner, Lana Turner, nacida en 1921 en la población de Wallace, estado de Idaho, hace 100 años.



Con apenas 9 años de edad, tuvo la desgracia de perder a su padre, asesinado por unos atracadores que lo despojaron de una cuantiosa suma que ganó jugando a los dados. A partir de ese momento, su madre se esforzó por salir adelante. A los 16 años, Lana logró ingresar al mundo de la cinematografía, gracias a su singular belleza. Eran los años 40 y ello significó su exitosa actuación en películas como El extraño caso del Dr. Jekyll, Quiero a ese hombre y Senda prohibida. Años más tarde siguieron Los 3 mosqueteros, La viuda alegre, El cartero llama dos veces y La caldera del diablo.

Contrajo 7 matrimonios, con sus respectivos divorcios, época en la cual adquirió una profunda adicción al alcohol. Falleció en la ciudad de Los Ángeles. En su centenario vale recordar a una de las más bellas actrices del cine de Estados Unidos.José Portaccio Fontalvo

