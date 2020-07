Señor Director:

La noticia de su periódico (30-6-2020) sobre ‘El alto costo que Guayaquil pagó por la inmunización’ me dejó varias impresiones. Lo primero que me dejó fue miedo y dolor. Lo que pasó allí fue de espanto. Solidaridad con aquellos hermanos. La tasa de mortalidad fue superior al 10 por ciento de contagios. Algunas familias tenían que sacar a sus muertos a la calle por temor al contagio y por el olor putrefacto, ante la ausencia de la ayuda estatal.

Se habla de cuerpos extraviados, de cadáveres confundidos. Es decir que algunas familias lloraron a un desconocido. Eso estremece. Y las cifras son confusas. Al menos unos 132 cadáveres no han sido entregados a sus familiares. Lo positivo es que ahora hay más conciencia en aceptar las medidas de protección. A qué costo, por Dios.



Eso es lo que hay que aprender y aplicar. Pero aquí muchos se encogen de hombros ante las medidas, hacen fiestas, no usan tapabocas, se aglomeran. Esta pandemia no es un juego, todos estamos expuestos. Si no se quieren cuidar, no protestemos. Hay que trabajar unidos. Las UCI en un 70 por ciento de ocupación en Bogotá es una voz de alerta. Aprendamos la lección de Guayaquil.Ángel María Aguilar

No repetir la historia

Señor Director:



Muy bueno el artículo de Juan Pablo Calvas ‘La cátedra que faltaba’ (30-6-2020), referente a la enseñanza de la historia, la cual se retomó por una ley de 2018. Creo, igual que el columnista, que la historia es lo más importante de las ciencias sociales. Que desde el colegio se entienda la realidad política social que nos trajo al desastre que vivimos. Refiere los orígenes del paramilitarismo, la guerrilla, el narcotráfico, de la corrupción. Es muy bueno que los estudiantes de esta cátedra se informen de la historia vivida.



Es más, que sepan que en Edad Media existió el derecho de pernada, el cual sigue existiendo en el mundo en otras formas. Que los indígenas en América eran los dueños del territorio. Que se les reconoció alma mediante una bula del Papa, que siguen siendo despojados y ultrajados. Que los negros fueron traídos del África como esclavos y a ellos no les pusieron alma, para seguirlos teniendo en la esclavitud. Por falta de saber historia y geografía, hay sátrapas interesados en una guerra entre Colombia y Venezuela. Una pelea entre hermanos siameses.Fidel Vanegas Cantor

El encierro de los viejos

Señor Director:



Déjeme felicitarlo por este espacio donde podemos expresar nuestras inquietudes. Sobre la situación de los adultos que pasamos de 70 años, no es posible que después de tanto sacrificio, de sacar adelante una familia que hoy le sirve al país, ahora nos priven de la libertad cuando más la necesitamos, solo con el argumento de que están velando por nuestra salud.



Con este encierro nos estamos enfermando más. Cosas tan sencillas como ir a un banco, a una peluquería o a visitar a la familia, estando en condiciones físicas aptas, no se nos deberían prohibir porque hacen parte de nuestra salud. Recapaciten y recuerden que la epidemia no respeta edades, que lo único que necesitamos es cumplir los protocolos de seguridad. Lo demás es responsabilidad propia. Jorge Farfán Ortiz





