Comunicación satelital para Providencia

Señor director:



Me refiero al artículo de EL TIEMPO del 27-11-2020 de Mauricio Lloreda, ‘SOS Providencia. La reconstrucción’. Se pregunta: ¿construir una antena de comunicaciones satelitales? Hace un tiempo, desde la tragedia de Providencia, me hacía la misma pregunta, y la repuesta debería ser sí.

En los tiempos de Telecom, el 11 de julio de 1978 la estación de San Andrés, de 13 metros de diámetro, entró en operación, con capacidad inicial de 60 circuitos telefónicos, incorporándose a la red nacional por satélite alquilado a Intelsat, cuyo centro de operaciones satelitales se situaba en la estación de Chocontá, en la cual tuve la suerte de trabajar como ingeniero. No conozco la suerte de dichas antenas ni del segmento espacial de Intelsat, ni la de otras antenas de 7,5 metros de la red nacional e internacional con Intelsat. Lo que puedo decir es que, con la tecnología satelital actual, con satélites mucho más potentes, dichas antenas seguramente son de mucho menor diámetro y mucha más capacidad.Gerardo Mesías

Ingeniero electrónico

No es hora de improvisar

Señor director:



Dentro del contexto de las fechas eliminatorias suramericanas rumbo al Mundial Catar 2022, los últimos días no han sido fáciles para la Selección tricolor, para su hinchada ni para el futuro del fútbol colombiano.



A nosotros, los hinchas, nos ha dolido terriblemente el desempeño de la Selección en sus últimos dos partidos. No solo por la derrota, sino por la actitud observada en el campo de juego: un equipo deslucido, sin garra y, sobre todo, sin amor por la camiseta. Hay que encontrar el motivo por el cual se dio el caos contra Uruguay y Ecuador, hay que aprender y asegurar que esto jamás volverá a suceder.



Es importante realizar una reflexión transparente y profunda, desde el camerino al exterior, sobre lo sucedido. Ahora es la oportunidad para identificar el origen y las posibles razones del bajo rendimiento. No es momento de improvisar. Si esta situación se maneja de manera adecuada, mantengo viva la esperanza de poder ver a la Selección en un tercer mundial consecutivo.Martín Serrano

Edimburgo (Escocia)

El poeta de la zurda

Señor director:



Maradona no fue mejor que Pelé, ni Pelé fue mejor Maradona. Pelé fue el rey del fútbol en los años 1956 a 1974 y Maradona, el David de las genialidades con el balón en los años 1976 a 1992. Cada uno con su talento y estilo fueron genios y son leyendas del fútbol.



Maradona, el poeta de la zurda mágica, aparentemente frágil, pequeño de estatura física (1,65), pero gigante en su calidad, hizo del fútbol una fiesta permanente, incansable, veloz. Fue líder y gladiador. Su cuerpo parecía elástico para hacer chalacas, rabonas, media boleas, palomitas; por momentos era un hilo de viento para meterse a gran velocidad entre dos o más rivales y salir airoso con la pelota. Sus imperfecciones humanas: las debilidades de la fama y la tentación de las drogas que mancharon su vida, pero no mancharon el balón. Tuvo la humildad y la grandeza de reconocer sus errores y decirle a la juventud del mundo: “No al consumo de drogas ni alcohol. El alcohol es el puente para llegar a la drogadicción”.José Atuesta Mindiola

El Foro del Lector no publica cartas abiertas ni dirigidas a un tercero. Las cartas no deben tener una extensión mayor de 200 palabras y estarán sujetas a edición por razones de espacio. En ellas se deben incluir la dirección y el teléfono del autor. Las cartas pueden enviarse por correo a la Dirección de EL TIEMPO, avenida calle 26 n.° 68B-70, Bogotá, D. C. Por fax, al número 294-0210 y por correo electrónico a: opinion@eltiempo.com.co