Una justicia moderna

Señor director:



Me refiero a su editorial ‘Justicia en la era digital’ (31-3-2021). La modernización, es decir, la justicia en línea, es clave para un país como Colombia, donde hay incredulidad en nuestra Rama Judicial. Y una justicia donde podamos ver, consultar y donde los operadores de ella estén ante nuestros ojos es más transparente, y esto le pone un importante freno a la corrupción. Además, siendo en todo el territorio nacional, como debe ser, los jueces también tienen mayores garantías de seguridad. Desde luego, hay que ver que el proceso se haga pronto, con tecnologías de punta, de cara al país.

En todo caso, esta es una esperanza. Y es la oportunidad para que la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura se luzca y deje un legado que el país agradecerá.



Son muchos los beneficios de una justicia tecnificada. Entre otros, creo yo, por ser más ágil, llevará a la necesaria descongestión carcelaria.José Francisco Piñeres

El creador de batiri

Señor director:



Este 1.º de abril la música cubana recuerda el natalicio, en 1921, de ese gran compositor, percusionista y cantante Antar Daly, natural de Pueblo Nuevo. Él conformó en los años 40 una agrupación sui géneris con acordeón, piano, contrabajo, flauta, batería y saxofón, creando un ritmo ágil, vigoroso y rápido como fue el batiri. Fundó el Conjunto Batiri The Latin Airs y grabó La jícara, El volcán, Qué rico el mambo y Babarabatiri, de su autoría, reproducidos por el extinto sello Tropical de Barranquilla.



Después ingresó a las orquestas de Justi Barreto, Ramón Márquez y Dámaso Pérez Prado. Este introdujo a su mambo el ritmo creado por Antar Daly. Así surgió el mambo batiri, como lo fueron Ni hablar, Barabatiri, María Cristina, cantados por Benny Moré.



A Antar Daly lo recordamos en este centenario de su natalicio como uno de los más grandes cultores de la música tropical cubana.José Portaccio Fontalvo

Bogotá

Un árbol que trae beneficios

Señor director:



En días pasados se publicó una nota sobre el árbol de Paulownia en Colombia. Gracias a sus excelentes virtudes, la paulownia sirve como recuperadora de suelos, es generadora de oxígeno, captadora de CO2 y maderable de rápida producción con amplias expectativas de comercialización en el mercado nacional e internacional, entre otras grandes ventajas. Por ello, no se entiende por qué respetables funcionarios de las áreas encargadas emiten conceptos desfavorables sobre esta especie, seguramente por falta de conocimiento. Sería interesante, como lo anota el ‘paulowniero’ Jaime Rivera, que enviaran técnicos forestales a las áreas sembradas, para que verifiquen personalmente las bondades de esta especie y, en consecuencia, se inicien programas de incentivo al sector del agro, tan necesitado de nuevas oportunidades de producción. Me parece que es justo y necesario que se abra esta alternativa. No obstante ser una especie foránea, tiene muchas virtudes. Imposible que muchos países estén equivocados sembrando una especie forestal.Leonardo Sierra Granados

