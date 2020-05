Hacer fila para la vacuna

Señor Director:



Me refiero a su editorial ‘Vacunas, un bien mundial’ (25-5-2020). La humanidad espera hoy, con ansia, que de algún laboratorio salga la noticia de que se produce la vacuna contra el coronavirus. Lo que pasa es que hay una guerra fría entre EE. UU. y China, no solo por la vacuna, sino por las culpas de la ‘paternidad’ del mal, pero en el fondo es por viejas disputas de poder, y crean incredulidad y hasta miedo. Pero tiene razón su editorial en que, desde ya, así los avances no sean muchos, se tiene que montar una estrategia para que todos tengamos acceso a la vacuna. Desde ahora hay que ponernos en la fila y hacer presencia y presión. Y que no se nos olvide un mayor apoyo a la ciencia. Hoy, el que no tiene ciencia tiene menos opción de vida.José Francisco Piñeres

La prima de servicios

La prima de servicios es una prestación especial vinculada con el espíritu de la participación del trabajador en las utilidades de la empresa. Es un derecho que tienen los trabajadores para recibirla semestralmente. Hoy se presenta el debate sobre aplazar o no la entrega de la prima de junio para diciembre. Pero... ¿juntar las dos no suena a agobio económico? ¿O es que llevarla a diciembre es aplazar, de igual forma, la de ese mes? Y si se aplaza la de diciembre, ¿no es juntarla con la de junio?



En fin, ante la falta de caja de las empresas, retumba la idea de que ¿no será mejor dejar a elección de los empleadores poder pagar esta prima de junio, negociar su quantum o permitir pagarles en otro mes más adelante? Si hoy muchas no tienen utilidades, sino cero ingresos o pérdidas ¿juntarla con diciembre sí será la panacea? Doloroso este viacrucis de disminución salarial, suspensión de contratos, desvinculaciones y ahora de falta de recursos para la prima de servicios.Rubén Darío Barrientos G.

Medida sobre el transporte público

Efectivamente, el transporte público plantea un desafío para el Estado. Desde ahora, tanto las alcaldías de Bogotá, Cali, Medellín, Barranquilla, Cartagena, etc., como muy especialmente el Gobierno Nacional tienen la necesidad de prever que a partir del 1.º de junio el sistema de transporte público va a sobrepasar el cupo del 35 % establecido por ellos. Por tanto, es imperioso que la medida por tomar es que cuanto antes se debe flexionar tal medida. Como lo sugieren algunos expertos en la materia, se puede llegar al 50 %. Por supuesto, se deben cumplir los protocolos de protección que están en marcha. La solución no es, como lo ha reiterado la alcaldesa de Bogotá, la de “cerrar” el sistema. Con esa amenaza no soluciona, sino que empeora la situación.Álvaro Villamarín González

Pensar en cancelar los puentes

Qué bueno sería que el Gobierno, los flamantes senadores que trabajan tanto por el país, etc., se tomaran la molestia de cancelar todos los puentes que vienen desde junio hasta diciembre, para poder ir recuperando la economía, no importa si es fiesta religiosa o no. Hay cosas primordiales.Laura Franco

Bogotá

