El IVA para el campo

Señor Director:



El día sin IVA para el agro es ridículo, tanto que no lo han debido ni mencionar. Pongo un solo ejemplo: la tubería de riego que se utiliza hoy en el Valle del Cauca. Que, entre otras cosas, es utilizada para maximizar su uso en el riego y, por ende, ahorrar agua en su conducción. Son cientos de miles y miles de litros de agua los que ahorra la agricultura con este sistema. Para que lo entendamos mejor, la tubería de riego tiene IVA. Cada tubo de riego vale aproximadamente 350.000 pesos y tiene 10 metros de longitud. En el Valle y en Colombia se utilizan muchísimos kilómetros de tubería para riego.

Todavía nos quedan 2 días sin IVA, y si lo quitan, por ejemplo, para este producto, esto sí sería una muy buena ayuda para el agro, además de fomentar el ahorro de agua, tan necesario hoy en momentos en que ya hay sequía en toda Colombia y los embalses están vacíos.Hernando Flórez Caicedo

Cali

No merecen pisar nuestro suelo

Señor Director:



Las disidencias de las Farc atacaron a un grupo de soldados en La Macarena, Meta, y asesinaron a seis de ellos. Además, dejaron a varios más heridos. Qué desgracia cómo esos hombres se han dejado lavar el cerebro de gente como ‘Márquez’ o ‘Santrich’, que por defender sus negocios, la coca, los convencen de matar y hacerse matar. Recordemos, cuando se firmó la paz, cómo los guerrilleros fueron recibidos por nuestros valerosos uniformados. El Estado debe hacer respetar el orden y usar las armas para contrarrestar a los agresores, que tarde o temprano caerán. Mientras tanto, los cabecillas siguen protegidos en Venezuela. Ojalá sirvieran las recompensas que ofrece Estados Unidos y fueran extraditados. Estos bandidos no merecen pisar nuestro suelo.Lucila González de M.

Un ‘gustico’ para los viejos

Señor Director:



El Ministerio del Deporte, al permitir bajo protocolos establecidos el inicio de prácticas deportivas, reconoce la importancia del ejercicio en la vida cotidiana. Llama la atención que en el caso del golf no se permita a los mayores de 70 años su práctica, lo cual va en contravía de toda lógica. En todo el mundo, un altísimo porcentaje de quienes practican este deporte son jubilados. El único requisito para jugarlo es estar en buen estado físico para caminar durante 4 horas, y el peligro de contagio del virus es mínimo por el distanciamiento entre los jugadores. En Colombia, el número de personas mayores que practican este deporte es reducido, lo cual hace que la prohibición no tenga sentido. Invito al ministerio a revaluar la prohibición y darles a los viejitos el ‘gustico’, como diría un expresidente.Gabriel Remolina Ordóñez

Más creatividad

Señor Director:



Es plausible que el Gobierno haya decretado los días sin IVA para defender el comercio y, por ende, a la ciudadanía. Sin embargo, sean más inteligentes, hagan un cálculo actuarial simple que nos permita obtener los mismos beneficios para todas las partes, como, por ejemplo, eximir algunos productos por un año, y así se obvian las aglomeraciones. ¡Qué falta de creatividad y estrategia!Andrés Trujillo Mosquera

