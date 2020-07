Un carril para bicicletas

Señor Director:



Me refiero a su editorial ‘La bici, un buen negocio’ (20-7-2020). “La bicicleta puede convertirse en oportunidad laboral y en motor de actividades que giran en su entorno”, dice. Y mucho más, la bici es deporte, ejercicio, estilo de vida, salud, ahorro… Se necesitan seguridad y estructura. Y una viene de la mano de la otra.

Como lo dice allí, grandes ciudades le dan paso a la cicla. En Seúl (Corea del Sur) le entregaron una autopista de tres carriles. Hoy, cuando se está evitando la aglomeración y hay aún mucha gente en teletrabajo, ¿qué tal hacer el ensayo, digamos de un carril central de la avenida 68, de norte a sur, para ciclistas, todos los días durante un mes? Así se puede ofrecer más seguridad a todos los ciclistas y a lo mejor se pueden sacar rutas de buses. Y, si se quiere ir más allá, puede que no se necesite TransMilenio por la 68. Esto daría un resultado positivo en la baja de la contaminación. Bogotá debe hacer ensayos y este es el momento apropiado.



Angel María Aguilar

El orgullo patrio

Señor Director:



En los 210 años del grito de independencia no vi muchas banderas en las ventanas y fachadas. Esto dice mucho del respeto a los símbolos nacionales y del amor y el orgullo patrios, que se han perdido. Todo porque los dejaron de inculcar hace años en los colegios. Recuerdo en mis tiempos esa pasión que poníamos para pintar la bandera y el escudo en hoja completa. Queríamos pintarle hasta el viento que mecía el pabellón. Y era un orgullo izar bandera por buenas notas. Y después, de grandes, la lucíamos en nuestras casas en las fiestas patrias. Que vuelva la historia y que de nuevo se inculque el interés por el pasado e, incluso, qué nos pasó para estar como estamos. Es importante, porque el orgullo de sus gentes hace grandes a las naciones.



Luis Eduardo Rocha

Ritos religiosos con pico y cédula

Señor Director:



“Abrir las iglesias es 500 veces peor que el día sin IVA”, dice la alcaldesa. Y la sabiduría popular, por experiencia, dice (decimos) que los problemas no acaban y las soluciones tampoco, ¿por qué no darles la mano a unas soluciones factibles?



1) Abrir las puertas para celebrar las ceremonias y ritos 2 o 3 veces espaciadas en el día.



2) Establecer ‘pico y cédula’ a un número limitado, debidamente constatado para cada ceremonia.



3) Desinfectar el lugar después de cada celebración.



Estas no tienen nada diferente a las estrategias ya establecidas con y para otros fines sociales.



Ilse Bartels L.

Bogotá

La vía Pacífico-Orinoquia

Señor Director:



Excelente proyecto. Sin embargo, podría considerarse una vía férrea, dada la distancia y mayor capacidad de la carga por movilizar, el costo del transporte será mucho menor y el beneficio para los productores y pobladores de toda la región será mayor.



Ricardo Mora Martínez

