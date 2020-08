Sobre una caricatura

Señor Director:



Los trabajadores de la salud que están en la trinchera de la lucha contra el covid-19 son los héroes del año, y quizás de la década, en Colombia y en el mundo entero.

Corriendo un alto riesgo y, en ocasiones, exponiendo su propia vida y el bienestar de sus familias, no han vacilado ni por un instante en el cumplimiento de su deber para defender la vida de sus pacientes y lo han hecho increíblemente bien. En Colombia, gracias al trabajo de muchos, y al cuidado de todos, registramos unas cifras de muertos por millón que nos han hecho merecedores del respeto dentro de América Latina; y, por qué no decirlo, en el mundo (296 fallecidos por millón; por debajo de Estados Unidos, Inglaterra, Suecia, España, Italia, Irlanda, Holanda; en Latinoamérica, estamos en ese indicador muy por debajo de Brasil, México, Perú, Panamá, Chile).



La caricatura de Matador, este domingo, sobre el cartel del covid, contra toda evidencia y, peor aun, sin una pizca de humor, los retrata como bandidos dispuestos a manipular las cifras, a lo mejor haciéndole eco a una teoría que no tiene ningún sustento en la realidad. A nadie conviene inflar artificialmente las cifras de muertos por el covid, y mucho menos a los profesionales de la salud que procuran, por el contrario, evitarlas a toda costa, y a fe que en buena medida lo están logrando. Que el desatino de Matador sirva para reiterar el apoyo de todos los colombianos a este sin par colectivo de la salud.



El caricaturista tiene la opción de pasar a ser reconocido como el ‘Matador del espíritu de los profesionales de la salud’, o, apelando a sus capacidades, reivindicarse, con humor y simpatía, frente a estos héroes.



Gustavo Morales Cobo

Presidente Ejecutivo de Acemi

Contra el ecocidio

En su excelente columna en este diario (12-8-2020), Andrés Hurtado García pone nuevamente el dedo en la llaga de lo que ocurre con la criminal deforestación de nuestra Amazonia y sugiere acertadamente prohibir la ganadería extensiva, como una de las estrategias para sacar de cuidados intensivos al pulmón del planeta. Además, resalta la experiencia exitosa con las comunidades en el Perú. Por otra parte, ya es hora de aplicar mano fuerte para detener el ecocidio y ponerles el tatequieto a las multinacionales que pretenden imponer su ley en contra del clamor de las comunidades, como está a punto de ocurrir en el páramo de Santurbán y en el suroeste antioqueño. Qué triste sería que las nuevas generaciones nos recordaran por el daño irreversible que causamos a la riqueza natural.



Campo Elías Ardila Cardozo

‘Estudiantes en la mira’

No puede afirmarse que estén conectadas las masacres de Cali y Samaniego, pero en la primera asesinaron a cinco adolescentes y en la segundo, ocho estudiantes, antes universitarios, y eso es tenebroso para un país y para la juventud. Lo más inquietante es que copia, como dice su editorial, el macabro estilo de las mafias de la droga en otras partes –México, por ejemplo– de acribillar jóvenes. Esto para sembrar terror. El Estado está en la obligación de actuar con rapidez y contundencia.



José Francisco Piñeres

