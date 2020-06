Una decisión muy compleja

Señor Director:



En referencia a su editorial ‘El regreso a los colegios’ (15-6-2020), después de los primeros 100 días de enfrentar esta pandemia, más de 10 millones de estudiantes de los niveles de preescolar, primaria, secundaria y universitaria, sus padres, profesores e instituciones educativas siguen a la expectativa de si el Gobierno autoriza volver a las clases presenciales.

Es un hecho que aún estamos en plena pandemia y no se ha encontrado vacuna o medicamento alguna contra este virus, y que los contagiados y los muertos por coronavirus siguen en aumento día a día. Así las cosas, instituciones y padres de familia difieren en volver a las clases presenciales después de agosto.



Un hecho muy cierto es que miles de estudiantes no tienen computadores y en algunas apartadas regiones el internet es muy malo, y, además, no les llega la alimentación que el Gobierno entrega a través del programa de alimentación escolar.



¿Educación virtual o presencial? La decisión que tome el Presidente al respecto es muy importante: proteger a nuestros estudiantes de este virus o abrir las aulas so riesgo de que muchos estudiantes, sobre todo los más pobres, se enfermen.Rafael Antonio Córdoba Ardila

Educar sin castigo físico

Señor Director:



Me refiero al editorial ‘Contra el castigo’, publicado el 9 de junio. Aun en un país de leyes como Colombia, resulta increíble tener que llevar al Congreso de la República la prohibición para el castigo físico y tratos denigrantes de los niños. Sin embargo, las cifras son alarmantes y una ley en ese sentido podría ser el primer paso. De cualquier manera, lo esencial es tomar conciencia de que la educación de los niños debe partir desde el amor y la comprensión, y no desde el castigo físico. Eso lo único que hará es traer consecuencias negativas en su crecimiento.Gustavo Andrés Piedrahíta

Bogotá

‘De eso tan bueno no dan tanto’

Señor Director:



El nuevo mecanismo de protección para la vejez, conocido como ‘hipoteca inversa’, ha generado todo tipo de controversias, prevenciones y malquerencias. Los partidarios sostienen que las bondades del nuevo sistema son muchas, dado el alto porcentaje de personas que no tienen pensión, pero los contradictores prefieren llamarlo ‘expropiación consentida’.



El proyecto va dirigido a personas mayores de 65 años que posean vivienda y quieran tener un ingreso complementario mensual hipotecando su casa, de modo tal que, al fallecer la persona, el bien inmueble pasará a poder del banco.



En algunos países se han obtenido buenos resultados, pero en otros ha sido un fracaso y han tenido que reversar la iniciativa. Lo único bueno que se puede esperar de esta novedad es que los hijos que abandonan a sus veteranos e improductivos padres ahora sí se preocupen por atenderlos con tal de que puedan heredar sus propiedades. Personalmente creo que ‘de eso tan bueno no dan tanto’.Gerardo Dussán D.

Bogotá

