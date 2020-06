Evaluación paralela de no complicados

Señor Director:



Los calamitosos y casi inmutables días de los últimos meses incrementan la incertidumbre. El editorial ‘Conteo favorable’, del 4 de junio, plantea un reto reconfortante, en medio de tan aciago panorama. Miremos el otro lado, el de los casos de covid-19 positivos no complicados, porque son la desconocida gran mayoría.

Aparte de registrar el lado “benigno” de la pandemia, de lo que se trata es de hacer una evaluación epidemiológica y comparativa del comportamiento del virus en este amplio grupo. Muchos interrogantes quedan latentes, diferentes a la edad: si las comorbilidades están ausentes o controladas en todos sus grupos etarios; si hay indicios de carga viral reducida como factor determinante de esa levedad; si se afectan grupos poblacionales con características específicas aún desconocidas, etc.



Con el propósito de atenuar la tensión social y contribuir al mejor conocimiento de este flagelo biológico y social, propongo a las instituciones del Estado y a los medios de comunicación informar en detalle sobre los no complicados, tal como se hace con los casos graves y los fallecidos. Y más pruebas aleatorias para los sectores reincorporados al trabajo.César A. Burgos A.

Expresidente de la Asociación Colombiana de Sociedades Científicas

Si no es por ellos, no comemos

Señor Director:



Durante el gobierno de Guillermo León Valencia, en 1965, se estableció en Colombia el primer domingo de junio como Día Nacional del Campesino. Las diferentes administraciones se acuerdan de ellos ese día únicamente para la foto. El desplazamiento forzado en las últimas décadas ha sido el pan diario por parte de guerrillas, paramilitares y delincuencia común. Muchos han migrado a las ciudades por miedo y necesidad, terminando de mendigos en grandes capitales. La importación de alimentos como arroz, cebada, etc., los ha llevado a la quiebra, además de los intermediarios. Por no hablar de la privatización del campo. Si no es por ellos, no comemos. Gracias, campesinos, por alimentarnos. Ustedes serán siempre protagonistas no solo un domingo al año, sino los 365 días.Helena Manrique Romero

Bogotá

Le mataron la caridad

Señor Director:



La caridad me la ha matado el Gobierno. Por muchos años trabajé y aporté a la seguridad, al fondo de solidaridad, a la retención en la fuente. Lo que quedaba lo trababa el Gobierno, y se guardaba los rendimientos. Y ahora que ya me pensioné, y porque mi pensión excede en 100.000 pesos el límite que ha puesto el Gobierno para empezar a socavarnos la pensión, pues me quitan 1,7 millones de pesos.



Hace un mes hice un par de donaciones en la campaña de Colombia Solidaria. Con mi profesor de piano, en los dos años pasados organizamos en mi casa sendos conciertos y recolectamos entre los amigos asistentes más de 700.000, que los donamos al Cirec para ayudar a conseguir una prótesis a niños afectados por las minas.



Todo esto queda ahora cancelado, pues la caridad empieza por casa. Y que de los demás se encargue el Gobierno.Álvaro Orrantia

Bogotá

