Señor Director:



El desempleo es la otra gran pandemia, como tituló este diario. Cada que un padre o una madre pierden su trabajo, se crea una situación muy difícil. Ya hemos conocido casos donde dos personas en cada hogar han perdido su trabajo. Cada quién tiene sus compromisos, grandes o pequeños. Colegios, arriendos, alimentación, vivienda, créditos. Quedar de brazos cruzados es desolador. Y ya son millones en Colombia: 21,4 por ciento fue la tasa de mayo. Crear empleo es la tarea. Reactivar las obras públicas, bajar los costos de aportes de las empresas que abran nuevos puestos, buscar más mercados internacionales, por ejemplo, con China, y estimular el campo pueden ser unas salidas. Es urgente, pues el alto desempleo también trae inseguridad y tragedias.



Dagoberto Castaño Paredes

Una buena iniciativa

Señor Director:



Mucho se ha criticado negativamente sobre la propuesta del contrato voluntario de la hipoteca inversa. En mi opinión, solo se busca brindar una oportunidad a quienes lo necesitan, para que del o de los inmuebles que posee, se destine una parte para asegurar una vida digna a quienes demanden de ella.



Obviamente vendrán los ajustes necesarios, para hacerlo mejor, pero la iniciativa es buena con alcance social.



Félix Cataño Gallego

Bogotá

La tutela a favor de los mayores de 70

Señor Director:



El argumento para oponerse a lo decidido sobre la tutela interpuesta contra la medida de confinamiento de los mayores de 70 años, en cuanto a que esta medida se adoptó y se defenderá con el fin de preservar la vida de estas personas por ser el grupo mayormente expuesto a los efectos del coronavirus, es una falacia desvirtuada con las mismas estadísticas oficiales que registran un alto porcentaje de personas mayores de 70 años fallecidas, no obstante el confinamiento al cual han estado sometidas desde que se inició la cuarentena. Esto denota la ineficacia de esta medida. Este confinamiento es un atropello a la dignidad de personas que son capaces de cuidarse, como quiera que dentro de este núcleo poblacional se encuentra una muy nutrida gama de profesionales destacados, todavía con capacidad para asesorar y orientar a quienes desde el sector privado u oficial dirigen a este país.



Fernando Afanador Núñez

Hay discriminación

Señor Director:



Desde el momento en que los pocos amigos se enteraron de que había regresado al trabajo noté en sus rostros miedo y prevención. Dieron un paso hacia atrás con nerviosismo y se despidieron aduciendo que tenían poco tiempo, que habían olvidado una cita, etc. Concluí que su comportamiento se debe a que ellos saben que me movilizo en transporte público. ¿Se puede justificar este tipo de acciones? Hay discriminación hacia las personas que se movilizan en este transporte, son sometidos a tratos inaceptables, muchas han perdido sus empleos; muchas empleadas domésticas se han visto humilladas en sus lugares de trabajo, son obligadas a cambiarse de ropa y zapatos antes de ingresar, y son bañadas en alcohol.



Luis Daniel Barragán Peña

Bogotá

