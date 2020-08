Errores de interpretación en el caso Uribe

Señor Director:



El artículo 234 de la Constitución dice que “la Corte Suprema de Justicia es el máximo tribunal de la jurisdicción ordinaria...”. Entonces, cuando los penalistas dicen que el proceso debe irse a la jurisdicción ordinaria, la Sala de Instrucción va a argumentar: 1) Que la Sala Penal es el máximo órgano de la jurisdicción ordinaria en lo penal, de la cual la Sala de Instrucción hace parte. 2) Que la Fiscalía hace parte de esa justicia ordinaria penal. 3) Que, de acuerdo con el artículo 94 de la Ley 600 de 2000, “no puede haber colisión de competencias entre un superior y un inferior, ni entre funcionarios judiciales de igual categoría que tengan la misma competencia...”.

Entonces, si la Sala de Instrucción decide quedarse con el proceso, sería improcedente la colisión de competencias respecto de la Fiscalía.



Mientras tanto, entre la Corte Suprema y la Cámara sí puede darse una colisión de competencias de distintas jurisdicciones, y la resuelve la Sala Disciplinaria de la Judicatura, mientras se conforma la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, caso en el cual quien dirimirá esos conflictos es la Corte Constitucional, de acuerdo con la reforma de equilibrio de poderes.



Germán Calderón España

Constitucionalista

Teletrabajo y ciclovías

Señor Director:



Dentro de la nueva realidad, ya podemos salir a casi todas las actividades. Se abren aeropuertos, vías, restaurantes, comercio. Ahora recae en los hombros de los ciudadanos una gran responsabilidad para evitar que la pandemia crezca en forma desmedida. Pero creo que también de las empresas, que deben hacer el esfuerzo de mantener, en lo posible, el teletrabajo. Y, por favor, el transporte es clave. Ya he visto busetas llenas. ¿Es posible controlar en estas y en TransMilenio el 50 % de ocupación? La solución puede estar, en gran parte, en las ciclovías. La Secretaría de Movilidad tiene un reto grande. Se necesitan más vías para bicicletas. Tenemos que cuidarnos porque los rebrotes vienen. Y estos son vidas perdidas, dolor y, de golpe, retorno al encierro, como dicen muchos.



Dagoberto Castaño Paredes

El aumento de sueldo de los congresistas

Señor Director:



No se sabe qué produce más, si desgarramiento o dolor, el tener conocimiento de la noticia alusiva a un incremento de 1,7 millones de pesos de los ingresos que mensualmente perciben los congresistas, que, dicho sea de paso, 'laboran' pocos meses del año, mientras que a un reducido grupo de pensionados, que trabajaron de sol a sol para adquirir una pensión, se les descuenta una ingente suma de sus mesadas.



Cómo sería de saludable para el país, especialmente en las condiciones económicas actuales, que ese exagerado aumento para los padres de la patria fuera destinado, más bien, para un auxilio en beneficio de los más vulnerables.



Actitudes como esas solo conducen al crecimiento de la crisis económica que ya atraviesa el país.



Roberto Plata Torres

Bogotá

