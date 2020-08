Destrucción ante los ojos de todos

Señor Director:



Quisiera hacer mención del editorial del 27 de julio de 2020, ‘Contra la deforestación’. Comparto el análisis y me sumo a la preocupación que genera la deforestación de nuestra selva amazónica. Duele ver imágenes que demuestran su magnitud. ¿Cómo es posible llegar a ese punto? ¿Por dónde y cómo llega la maquinaria que utilizan para crear esa hecatombe?

Este fenómeno no es aislado de la violencia que nos acompaña; de hecho, la fomenta aún más. Las mafias dedicadas a la explotación irregular de nuestros recursos naturales han generado múltiples efectos: desplazamientos masivos, muerte de líderes ambientalistas, deterioro de nuestras fuentes naturales, baja sobrevivencia de nuestros pueblos indígenas, extinción de nuestras especies animales, entre otros... Todo esto viene sucediendo por décadas y acrecentándose cada vez más, frente a los ojos de todo el país, sin que haya soluciones efectivas.



Poco a poco vamos acabando con lo nuestro. Se requieren la ejecución de políticas públicas efectivas, conciencia social, cero impunidad y ejercer veeduría nacional e internacional sobre este fenómeno.



María Teresa Pardo C.

No se necesita ley

Señor Director:



Para que los congresistas no cobren los 14 millones de pesos de gastos de representación mientras legislan de forma virtual no se necesita ley alguna. Basta que cada parlamentario envíe una carta o correo electrónico a pagaduría, manifestando renunciar al pago de este rubro debido a su no utilización. Con el debido respeto, si lo cobran es como pagar ‘auxilio de transporte’ a una empleada reconocida como ‘interna’. Los impulsores del proyecto de ley deben empezar dando ejemplo de honestidad. La virtualidad sirve, entre otras cosas, para reducir gastos oficiales.



Fauner Romero

Deshonroso primer lugar

Señor Director:



Colombia, según un estudio de Global Witness, encabeza la deshonrosa lista de los países más peligrosos para ejercer como líder ambiental. En el año 2019 fueron asesinados sesenta y cuatro defensores del medioambiente. Lo anterior se suma al flagelo de los asesinatos de líderes sociales en zonas rurales del país. No queda duda de que esta pandemia tiene origen en el narcotráfico y la minería ilegal, delitos que desde hace muchos años se afincaron en nuestra Colombia, destruyendo vidas humanas, el campo y la naturaleza, y que ningún gobierno ha podido combatir hasta su eliminación. ¡Hasta cuándo!



Mario Patino Morris

La responsabilidad de los partidos

Señor Director:



Los partidos políticos deberían asumir la responsabilidad política que les corresponde cada vez que uno de sus integrantes sea juzgado por corrupción. ¿Qué pasaría si la personería jurídica fuese suspendida por estos hechos? Los medios de comunicación, de conformidad con el propósito de combatir la corrupción, deben publicar siempre a qué partido político pertenece el condenado.



Deyro Martínez

