La ocupación del transporte

Señor Director:



Por la actual situación, el Gobierno limitó la ocupación de los sistemas de transporte en el país, lo que viene afectando considerablemente sus finanzas, especialmente en algunas ciudades como Bogotá, Barranquilla, Cartagena, Bucaramanga y Cali.



El Gobierno Nacional debe actuar con prontitud para que implementen las normas de bioseguridad, para que autorice a los sistemas masivos incrementar del 35 al 50 % la ocupación en dichos sistemas.

Con motivo de la reactivación económica del país, cada día salen más personas a cumplir con sus deberes. El beneficio es para todos, para los usuarios, para las finanzas del sistema, las de las ciudades y del Gobierno Nacional. A los ciudadanos nos cabe un grado de responsabilidad si no cumplimos las normas de bioseguridad.



Álvaro Villamarín González

La cadena perpetua

Señor Director:



La niña embera jamás tenía por qué sufrir vejámenes de miembros de un estamento que tanto valoramos y respetamos. Esto merece una sanción ejemplar. Ocurre este oprobioso acontecimiento en momentos en que, después de dieciséis proyectos de actos legislativos en más de cinco años, se consigue por fin que el Congreso vote por la ley que impondrá la cadena perpetua en Colombia.



Muchos están de acuerdo en que es un hecho histórico, y lo será porque se dio en medio de esta pandemia y fue debatido virtualmente, pero no deja de ser populismo. Las leyes, y sobre todo las penas que se imponen, tienen como objetivo el disuadir a quienes han acogido el delito o el crimen como parte de su vida. ¿Pero será factible que un enfermo mental llegue a pensar que no va a cometer un crimen porque en vez de 60 años de prisión (teniendo ahora 25 o 30) va a purgar con cadena perpetua? Nuestra Constitución, carta ejemplar para los países democráticos, cada vez se convierte más en una colcha de retazos. Alcances históricos sí, pero pírricos.



Richard Field Altahona

Murió un gran cantautor vallenato

Señor Director:



A la edad de 48 años murió, el pasado 23 junio en Barrancabermeja, muy joven, el maestro Andrés Felipe Barros Méndez, uno de los más grandes cantautores de la música vallenata en Colombia que ha dado Barrancabermeja, su tierra natal.



Él fue ganador en dos oportunidades en el Festival de Leyenda Vallenata de Valledupar, coronado como Rey Vallenato en la modalidad de la piqueria en 1995 y 2014.



También fue galardonado varias veces en el Festival de Acordeones del Valle Medio del Río Grande de la Magdalena. A quienes tuvimos la fortuna de conocerlo como un gran profesional y considerarnos sus amigos nos duele su pronta partida.



Afortunadamente, y gracias a su profesionalismo, nos deja a los barramejos y al país como legado musical, además de sus canciones, escuelas de música vallenata que creó en el puerto petrolero. Paz en tu tumba, amigo Andrés Felipe.



Rafael Antonio Córdoba Ardila

Bogotá

