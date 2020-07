Despedida al Indio Rómulo

Señor Director:



Con mucho pesar y sentimiento, los colombianos despedimos al destacado exponente del género costumbrista, reconocido como el Indio Rómulo. Fue el folclorista que mejor describió la verdadera radiografía social de nuestro país, sin tapujos, sin hipocresías y con toda la veracidad de lo que vivimos. Declamó poesía popular y tradicional, denunciando las desigualdades sociales, los abusos, la corrupción y otros males que nos aquejan, pero también dedicó gran parte de su vida a impulsar lo autóctono, nuestra identidad y la esencia de lo que somos, haciendo reír pensando a muchas generaciones. Como boyacense de pura raza, pero patriota de corazón, siempre destacó la idiosincrasia, los principios y los valores del ciudadano de a pie.



Gerardo Dussán D.

Aislados y en pobreza

Señor Director:



Santa Cruz del Islote es una de las islas más sobrepobladas del planeta, situada en el mar Caribe al norte de Colombia, y tiene aproximadamente una hectárea de extensión. Sus actividades económicas son la pesca y el turismo, y debido a las circunstancias que estamos pasando nadie volvió de visita. Hoy viven allí de lo que puede pescar cada familia, no hay acueducto ni electricidad, no existe un centro de salud, no cuentan con un médico permanente. La mayoría de su población, que fluctúa entre 700 y 1.200 habitantes, dependiendo de la época, son afrodescendientes. Hay un pequeño supermercado que en estos momentos está muy escaso de provisiones. Allí viven momentos angustiosos, aislados, un solo caso positivo de covid-19 sería fatal por el hacinamiento en que conviven. No infectarse es su mayor reto. Si no están viviendo en pobreza absoluta, están próximos. Los que se mantienen tan preocupados por la situación de un país vecino deberían gastar sus energías y recursos en estos compatriotas.



Luis Daniel Barragán Peña

Aplazar revisiones de gas

Señor Director:



La revisión periódica del gas, absolutamente necesaria y la cual es de prevención, en este momento, en las ciudades con alto índice de contagio, como Bogotá sin haber llegado al máximo, deberían ser aplazadas unos 2 o 3 meses, hasta que el riesgo sea menor. Los inspectores deben entrar al conjunto y a la vivienda, recorrer varias áreas. Además, ellos, que están circulando permanentemente, tienen una muy alta posibilidad de contagiarse y, por tanto, ser transmisores. Todo esto aparte del riesgo para los adultos mayores si son los únicos habitantes, y necesariamente ellos deben atenderlos. Solicitamos al Gobierno la orden de aplazamiento por unos dos o tres meses de estas revisiones.



Luis Beltrán

No solo morirán los osos

Señor Director:



Es preocupante la noticia de que el cambio climático está matando al oso polar. Si no reducimos el efecto invernadero, pronto desaparecerán. Por eso, la misión urgente es la defensa de nuestra naturaleza, de nuestros bosques; es no contaminar, incentivar transportes limpios, evitar las quemas. Esta pandemia nos tiene que enseñar a ver mejor la naturaleza. Si no, no solo morirán los osos, sino la especie humana, cada vez menos humana.



Lucila González de M.

El Foro del Lector no publica cartas abiertas ni dirigidas a un tercero. Las cartas no deben tener una extensión mayor de 200 palabras y estarán sujetas a edición por razones de espacio. En ellas se deben incluir la dirección y el teléfono del autor. Las cartas pueden enviarse por correo a la Dirección de EL TIEMPO, avenida calle 26 n.° 68B-70, Bogotá, D. C. Por fax, al número 294-0210 y por correo electrónico a: opinion@eltiempo.com.co