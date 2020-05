La pandemia del lenguaje

Señor Director:



En referencia a su editorial ‘El deber de cuidarlos’ (22-5-2020), ¿por qué ‘adultos mayores’, ‘abuelos’ o ‘abuelitos’ para referirse a las personas de edad avanzada que pueden identificarse con una sola castiza y precisa palabra: viejos, ancianos, longevos...? ¿Es que hay ‘adultos menores’? ¡Qué tal corregirle a Piero el título de su cariñosa canción 'Mi viejo' por ‘Mi adulto mayor’!

Ya no hay ‘pordioseros’, ‘limosneros’, ‘mendigos’, ‘menesterosos’, sino ‘personitas en condición de calle’. Ya oímos a una ministra de Educación de un país vecino hablar de ‘jóvenes y jóvenas’ (en clara competencia con Maduro) y de ‘seres humanos y seras humanas’. ‘Todos y todas’, ‘colombianos y colombianas’, ‘ciudadanos y ciudadanas’, ‘servidores públicos y servidoras públicas’ (en la entrada de la Gobernación de Antioquia)... y así hasta el cansancio. Llegando hasta el delirio de llamar ‘damas en condición de cama’ (¡esta sí es la tapa del congolo!), como recientemente le oímos a una funcionaria, a las prostitutas, meretrices, a las que con un eufemismo menos rebuscado y sin pretensiones seudomorales, los viejos llamaban ‘mujeres de vida alegre’. Y en ese afán delirante de concitar agradecimientos y en la búsqueda desesperada de votos, se cree resolver los problemas sociales con tales eufemismos fastidiosos y seudointelectuales. Esta pandemia del lenguaje incluyente y ‘políticamente correcto’ es peor que la causada por el coronavirus.Jaime Rodas

El fallo sobre Andrés Felipe

Me refiero al editorial del domingo 24 de mayo, ‘A propósito de un fallo’.



Resulta necesario que la decisión de la Corte Constitucional sobre el caso de Andrés Felipe Arias sea analizada sin el tinte político con el que se está matizando.



Debería verse como lo que en realidad es: un ciudadano que invoca una protección constitucional existente. Además, hay que tener en cuenta que lo que hace la Corte no es absolverlo ni desconocer lo ya mandado por la Corte Suprema, sino solicitar que el caso sea revisado nuevamente y se decida en derecho con las pruebas existentes.Gustavo Andrés Piedrahíta

Bogotá

Lo único es el autocontrol

Por mi condición profesional debo salir todos los días a trabajar, y he estado observando el comportamiento de las personas en las calles de algunos sectores de la ciudad. Veo con preocupación que muchos ciudadanos no han tomado en serio ni las medidas de distanciamiento ni el uso correcto del tapabocas, que debe cubrir la nariz y la boca. Las cifras de incremento de casos, en promedio 1.000 nuevos diarios, y de muertes, casi 800 en el país, indican que el problema apenas empieza.



El Gobierno hace su mejor esfuerzo en dar recomendaciones, informar y relajar el aislamiento, para permitir el trabajo y reactivar la economía. Pero la única forma para que salgamos pronto de esta situación es disciplina y obediencia, es decir, autocontrol. No es posible un policía por cada persona. Esta es la primera vez en la historia que de mi cuidado depende no solo mi suerte, sino la de los demás.Gonzalo David Prada, M. D.

Médico internista y neumólogo

