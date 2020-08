Dos pérdidas para la educación y la cultura

Señor Director:



Por una inexplicable omisión no apareció mi nombre en el aviso de condolencias publicado en EL TIEMPO a raíz del fallecimiento del maestro Abel Rodríguez. Fui miembro del gabinete distrital de gobierno del exalcalde Lucho Garzón, en la época de ‘Bogotá sin indiferencia’. Como secretaria de Cultura Recreación y Deporte en ese entonces, también fui colega de este profesor, líder sindical, concejal, constituyente, viceministro y secretario distrital de Educación.

Las entidades distritales complementarias que lideramos se enriquecieron mutuamente con la ejecución de las políticas públicas más convenientes para ciudadanos, jóvenes, niños y niñas. Honda huella deja en el país su ausencia definitiva. Sus aportes, conocimiento y valores éticos son invaluables, así como los del arquitecto Gabriel Pardo, apenas fallecido, exdirector del Instituto Distrital de Patrimonio Cultural, quien con su dedicada gestión en ese mismo tiempo, logró obtener para Bogotá el premio León de Oro de Venecia por el destacado valor arquitectónico y patrimonial de las bibliotecas públicas de la ciudad. Con estas ausencias definitivas, la educación y la cultura pierden a dos magníficos gestores.



Martha Senn

Unidos ante un enemigo común

Señor Director:



Sigue las masacres, y no se sabe bien quiénes son los autores: si las disidencias de las Farc, el Eln, las bandas criminales o todos ellos. Pero, en todo caso, tiene que estar detrás el poder del narcotráfico. Estos bandidos seguramente quieren sembrar el terror, causar desplazamientos y despejar el camino para su nefasto negocio. Es ahí donde nuestras gloriosas Fuerzas Armadas deben hacer presencia por aire y tierra, hacer inteligencia, convencer a la población de que el Estado es el lado bueno y su protector.



Y todos tenemos que unirnos, porque esta es una amenaza ante la cual no pude haber color político ni divisiones, pues ya se sabe quiénes son los enemigos de la sociedad.



José Francisco Piñeres

El desempleo en Colombia

Señor Director:



El problema fundamental y más agudo de Colombia, tanto en el campo social como en el económico, es el desempleo y el deficiente salario. El empleo y el salario son la fuente de bienestar general y el mayor estímulo para la paz social y política dentro de la democracia. Desempleo y salarios deficientes son todo lo contrario: postración económica e intranquilidad en los hogares y en la vida social y política de los pueblos.



En mi opinión, el efecto más perverso que genera el desempleo es el de la subalimentación. Los colombianos, en su gran mayoría, tienen una alimentación insuficiente. Un pueblo mal alimentado es un pueblo débil de cuerpo y espíritu, predispuesto al desaliento, al pesimismo y a la neurastenia, sujeto a la influencia perniciosa de los vicios y campo fecundo para la delincuencia y la violencia.



Tenemos fe, presidente Iván Duque, en que usted presentará fórmulas, soluciones, remedios eficaces para enfrentar la terrible crisis que estamos padeciendo.



Licinio Zapata Vanegas

Medellín

