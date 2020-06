Bajarle la ansiedad, el miedo y el pánico a la sociedad

Señor Director:



Las cifras utilizan el total de contagiados en tres meses, que distorsiona la realidad. Las cifras de Bogotá el 13 de junio eran 15.458 casos, equivalente al 31 % del país. A comienzos de mayo eran el 42 % del país, o sea que la contaminación con el virus ha sido menor en Bogotá y el resto del país está aportando, principalmente, los nuevos casos.

De este total de casos en Bogotá, 78 % (12.038) tuvieron o han tenido síntomas leves; 8 de cada 10 personas. Por esto han permanecido recuperándose en la casa; 886 presentaron síntomas moderados y los internan en hospitales, y solo 1 % (1 de cada cien personas) presentó una condición grave. El número de UCI ocupadas se ha mantenido durante varias semanas. Llegar a doblarlas para copar el número existente suena difícil, después de tres meses de la emergencia. Durante los últimos 90 días han muerto en Bogotá 362 personas, o sea, 4 por día, en promedio. La pregunta es: ¿murieron por complicaciones por el virus o por otras condiciones físicas previas? Que sería bueno diferenciar. ¿O cuál es el número de otras muertes en este momento en la ciudad? No hay información.



Es importante educar a la población en su responsabilidad para sí y los demás sobre el virus. La cuarentena prolongada ya dejó de ser cuarentena, y vamos para tres cuarentenas seguidas, tiene consecuencias funestas en la población, especialmente en aquella que todavía no puede salir por no estar cobijada dentro de los sectores autorizados para salir: desempleo, falta de recursos, ansiedad e incertidumbre; cifras económicas y proyecciones catastróficas.



Las cifras muestran que parecería que la Alcaldía se suma a los miles que tienen desde miedo hasta pánico. Es hora de tomar las riendas de los hechos que dan las cifras e impedir que el país, la ciudad, siga por el precipicio económico y social. Recuperarnos tomará 8 años. ¡Y todo lo que nos faltaba para ser un país en vías de desarrollo! Por todo esto, es más que importante bajarles la ansiedad, miedo y pánico a la sociedad y sus dirigentes.Claudia González, Ph. D.

Replantear el día sin IVA

Después de lo ocurrido el viernes pasado, es indispensable que el Gobierno reglamente que los próximos dos días sin IVA sean exclusivamente virtuales y que los establecimientos de comercio y las empresas de tecnología hagan algo para mejorar, fortalecer y agilizar sus plataformas; que se puedan hacer de verdad las compras de manera digital.



No podemos volver a echar por tierra tres meses de cuarentena.



Óscar Pedraza Morales



El Día sin IVA, inconveniente en medio de una pandemia. Un error, pero no se debe aprovechar para crucificar al Gobierno. Lo lógico es que este rectifique y los ciudadanos aprendamos a evaluar la necesidad versus riesgos y actuemos con inteligencia. Lo mejor sería suspender esa medida hasta tanto pase la crisis y repensar el valor del IVA, bajarlo permanentemente, pues quedó demostrado que es el mayor freno del crecimiento económico: los altos impuestos. Y ojo, que los desaforados no fueron los mayores de 70. Su gran mayoría fueron menores de 50.Jorge Augusto Matyas

