El regreso de la historia

Señor Director:



Celebremos con este 20 de Julio el regreso de la enseñanza de la Historia en los colegios, que desde el año 1994 se había incluido dentro de la asignatura de ciencias sociales, junto a la geografía y la democracia, minimizando así tres importantes cátedras en una sola. Debemos darle la bienvenida con todo el entusiasmo a la restitución de tan importante ciencia, que devolverá a los niños el derecho de conocer más a fondo el desarrollo histórico del mundo, desde la edad antigua, media, moderna y contemporánea y de enterarse de los acontecimientos sucedidos hasta nuestros días, en el país donde nacieron.

Juan Pablo Calvás, en su columna de hace unos días acerca de este asunto, llama la atención sobre el grave problema del narcotráfico y propone que se tome como un tema central del pasado reciente de Colombia y se arme una cátedra sobre el mismo “para que desde las aulas se entienda el tráfico de drogas como el maldito sino que ha destruido la moral de un país”. Propuesta que merece un aplauso y la debida atención del Ministerio de Educación y las autoridades pertinentes. La mejor manera para que los días patrios cobren la importancia real que tienen cuando se conoce su historia.



Haydée A. Chiapero B.

¡Qué gran descubrimiento!

Señor Director:



Desde que empezó la pandemia, todos los días, de 6 a 7 p. m., se nos recuerda a los adultos mayores que nos morimos más del coronavirus que los jóvenes. La verdad es que no se trata de un gran descubrimiento. También nos morimos más de gripe, de pulmonía o de muchas otras cosas. Si se quiere encontrar razones para encerrarnos y que no ‘desperdiciemos’ los recursos hospitalarios, no se necesita recurrir al covid-19, se pueden esgrimir muchas otras razones y enfermedades. Es un hecho indudable: los viejos nos morimos más que los jóvenes, es ley de vida, no lo podemos evitar. Quizá lo único que podemos esperar, nuestro derecho inalienable, es que ni nos lo recuerden a diario ni pretendan por ello darnos un trato diferente.



Juan Manuel de Castells

Un duro panorama

Señor Director:



Por la pandemia del coronavirus, Colombia afronta una serie de situaciones delicadas. El principal problema, que genera otros, es el cierre de empresas y, claro, la escasez de empleo; tener que pagar servicios públicos carísimos, padecer por problemas como consecuencia de lluvias y graves inundaciones, no disfrutar de buenos servicios básicos como salud, y estar obligado a enfrentarse la inseguridad en las ciudades. Problemas que ya existían, pero que hemos visto crecer día a día. Además, los pensionados tienen una cuota, según sus ingresos y no descarten más gravámenes en el rubro del IVA y el aumento de obligados a declarar. Y como consecuencia de los gastos del actual gobierno, para enfrentar el coronavirus, es seguro que en el marco tributarista estarán muchos profesionales independientes, las personas naturales con rentas de trabajo y los que tengan salarios apenas regulares. Este es el duro panorama que tenemos a la vista.



Jorge Giraldo Acevedo

Íquira, Huila

