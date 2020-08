Aislamiento sectorizado

Señor Director:



El aislamiento de un gran sector de Bogotá por más de 15 días, decretado por la Alcaldía, resulta un atropello contra varios sectores que no presentan infecciones virales y no pueden ser castigados con una medida tan drástica que afecta seriamente su comercio y desenvolvimiento normal.

Hubiera sido mejor subdividir en sectores las localidades citadinas, para que en concordancia con los datos estadísticos de salud pública se confinara a los que presentan un mayor índice de contagio. Por ejemplo, si la enfermedad ha crecido alarmantemente en el barrio El Codito y es factible su propagación, no hay justificación para encerrar a los residentes de Santa Ana, San Patricio, Cedritos y muchos otros barrios, así pertenezcan a la misma localidad de Usaquén, porque no tienen relación estrecha con el primero y, además, se hallan a muchas cuadras de distancia y en un entorno totalmente diferente. Lo lógico es vigilar al que representa peligro.



Héctor-Bruno Fernández Gómez

Verdad y justicia

Triste, desde todo punto de vista, la noticia de la masacre de los cinco adolescentes en Cali. Eso indica la degradación del ser humano, que seguramente las economías ilegales siguen queriendo sembrar miedo. No dejemos que triunfen, que volvamos a viejas épocas cuando imperaban los carteles y las bandas. El Gobierno y todas las instituciones deben acompañar a Cali y producir prontos resultados. Se necesita justicia y que se sepa la verdad sobre lo que ocurrió.



Dagoberto Castaño Paredes

Centenario de Maureen O’Hara

Este 17 de agosto el cine norteamericano recuerda la figura de la excelente y bella actriz irlandesa-estadounidense Maureen FitzSimons, más conocida como Maureen O’Hara, nacida en 1920 en la población de Rannelagh, Dublín (Irlanda).



Perteneció a una familia de cantantes de ópera. Desde muy joven se manifestó con una simpatía hacía el canto, la danza y la actuación. Sus primeras actuaciones las hizo en su país y posteriormente pasó a los Estados Unidos, donde iría a filmar 70 películas en la época de oro de Hollywood. A ella la llamaron la Reina del Technicolor. Sus principales filmes fueron: Simbad el marino, El jorobado de Notre Dame, El cisne negro y Qué verde es mi valle. Para quienes desde niños disfrutamos de las películas con Maureen O’Hara como protagonista, nos queda el recuerdo que hoy rememoramos en su centenario.



José Portaccio Fontalvo

La masacre de Samaniego

La población de Samaniego, Nariño, ya lleva en el año 20 asesinatos, sumados los 8 ocurridos el sábado. Ocho jóvenes asesinados cobardemente por las milicias del narcotráfico de la zona, que marca así el territorio de dominio de estos cobardes asesinos, como diciéndoles a nuestra Fuerzas Militares: ¡aquí mando yo! El ministro de la Defensa debe enviar batallones de Ejército acuartelados en las ciudades a las zonas del país azotadas por el narcoterrorismo. Ya se sabe dónde están. ¿Qué están esperando para ir tras ellos?



Rafael Antonio Córdoba Ardila

