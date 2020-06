La carretera por la selva

Señor Director:



Colombia, y el mundo, sigue demorado en tomar decisiones sobre la protección del medioambiente. En diferentes ámbitos se pregona la necesidad de proteger nuestro hábitat, pero no se ven las acciones. Mi comentario viene al caso por la nota publicada en la sección Medioambiente de EL TIEMPO el pasado 9 de junio, titulada ‘El impacto de un elefante blanco en la selva del Putumayo’, el cual describe la inconclusa carretera San Francisco- Mocoa, financiada por la banca multilateral.

Pero más impactante es saber que el trazado de la vía se autorizó a través de la reserva forestal protectora de la Cuenca Alta del Río Mocoa. Y no solo eso, sino que algo que se lleva planeando hace más de 15 años haga parte de un proyecto que pretende unir Tumaco con Belém do Pará. Teniendo en cuenta que, sin haber carreteras, el saqueo forestal y de fauna ha llegado a donde ha llegado, ¿cómo será con una vía como la descrita? Una vez más: es urgente decidir el alcance y la manera como se va a proteger el medioambiente y la herencia que dejaremos a las futuras generaciones.



Santiago Montejo Rozo



* * * *



Señor Director:



Con relativa frecuencia se ven noticias sobre hacinamiento carcelario y ahora, con la pandemia, sobre el elevado número de casos de covid-19 registrados en estos centros de rehabilitación. El pasado martes 9 de junio, en primera plana aparece la noticia que informa sobre la “costosa vía sin terminar qué se está tragando la selva”. ¿Por qué no darles una oportunidad de vida a los internos hacinados en los centros de reclusión?José Mauricio Duque Rueda

Veinte minutos ‘engañabobos’

Señor Director:



Hoy decidí aprovechar los veinte minutos que tan gentilmente el Presidente permite a “los abuelitos” para el desarrollo de actividades físicas y ejercicio al aire libre. Y así me fue: como el único sitio a mi disposición es un parque a cinco cuadras de mi casa, llegando se me fueron preciosos minutos, a más de la espera en dos semáforos a los que llegué siempre en rojo para mí. Entrando, tuve que desinfectarme, otra vez. Pérdida de más minutos preciosos, todo esto sin contar con el retorno. En breve, sus veinte minutos son un engañabobos. Por favor, no sean inconsecuentes, más bien digan ‘oxídense en sus casas’, porque estamos exponiéndonos a un comparendo por violar la norma, como ya ha pasado.Luis Fernando Quimbayo Valderrama

Incertidumbre

Señor Director:



Desde los grandes restaurantes hasta los más humildes y sencillos puestos de comida han sufrido la situación actual. Y en mi caso particular, como trabajador de un restaurante campestre muy concurrido fuera de Bogotá en donde recibíamos cada fin de semana a centenares de clientes y familias, ahora, con la pandemia, el restaurante está cerrado, y esto ha hecho que el personal que laboraba (en su mayoría estudiantes universitarios) estemos sin ingresos desde hace más de 2 meses. Muchos de nosotros dependemos, en gran medida, de lo que ganábamos allí para poder costear nuestros estudios. La incertidumbre está en saber cuándo abrirá de nuevo para así tratar de solventar algunas deudas.Juan Pablo Medina

Tenjo, Cundinamarca

El Foro del Lector no publica cartas abiertas ni dirigidas a un tercero. Las cartas no deben tener una extensión mayor de 200 palabras y estarán sujetas a edición por razones de espacio. En ellas se deben incluir la dirección y el teléfono del autor. Las cartas pueden enviarse por correo a la Dirección de EL TIEMPO, avenida calle 26 n.° 68B-70, Bogotá, D. C. Por fax, al número 294-0210 y por correo electrónico a: opinion@eltiempo.com.co