Justicia por mano propia

Señor Director:



Fui testigo presencial de un hecho que me llenó de asombro y tristeza.



El martes 7 del presente mes, sobre el mediodía, en la avenida Jiménez entre carreras 5.ª y 6.ª, un muchacho de aproximadamente 23 años nerviosamente sube y baja por el mismo lugar, donde ha visto aproximadamente diez bicicletas frente a un conocido restaurante de comidas rápidas. Lo que no sabe es que los propietarios de dichos vehículos lo han detectado con anterioridad. Se decide a tomar una y trata de pedalear, pero es derribado.

La golpiza fue brutal: patadas, puños, golpes en la cabeza, con las cadenas con que aseguran las bicicletas, al aspirante a ladrón. Corre sangre por su rostro, su cara está desfigurada; los gritos no bajan de tono: “Denle duro, gran hijue..., más duro”. Le encuentran un celular, y un hombre grita: “Vuelvan mier... el celular”. Y eso hicieron. Llegó la policía, lo esposaron, se lo llevaron a rastras, no podía caminar. La ‘valiente’ muchedumbre gritaba: “Eso en una hora ya lo sueltan”, “no hay justicia”.



No sé a qué lugar fue conducido; por la gravedad de las heridas ameritaba el hospital, no la cárcel, gracias a la ‘justicia’ a que fue sometido y juzgado.



Luis Daniel Barragán Peña

Bogotá

Lo que ha pasado en 100 días

Señor Director:



Ya van más de 100 días desde que se declaró la cuarentena. Hay quienes no han salido de casa, quienes únicamente han salido a los supermercados para abastecer las alacenas; hay quienes han vuelto a trabajar, y quienes han roto las prevenciones del distanciamiento social. En 100 días -un tiempo que parece tan corto, pero a su vez es tan largo- ya hay más de 5.000 muertos, y más de 100.000 contagiados -sería como decir mil contagiados diarios-; 100 días, y el miedo por el virus parece haber desaparecido, no importar, la resignación es una frase recurrente; “igual, a todos nos va a dar este virus”, dicen unos. Cien días bastaron para que las modas del tapabocas se instauraran y para que muchos se olvidaran de llevarlo correctamente para que el miedo se convirtiera en ignorancia e irreverencia.



Entonces, ¿cuántos días más faltan para darse cuenta de la magnitud de la situación en la que nos encontramos y recordar cómo verdaderamente cuidarnos?



María Camila Badillo

Medellín

¿Congreso presencial?

Señor Director:



Resulta inaudito el fallo de la Corte Constitucional sobre las sesiones remotas del Congreso de la República, en esta época de pandemia, cuando sabemos que hay congresistas de edad avanzada, que no se pueden exponer al riesgo de contagio, en un recinto cerrado, con poca ventilación, en donde no se puede dar el aislamiento físico, en un edificio construido hace tanto tiempo. Adicionalmente, muchos de ellos viven fuera de Bogotá, y para el 20 de julio aún no habrá vuelos.



Es falta de sentido común y práctico de nuestra Corte, máxime ahora que la tecnología nos permite hacer reuniones digitales sin riesgos y sin complicaciones. Que el voto es secreto... existen ya los medios electrónicos para hacerlo de manera segura y de manera remota.



Óscar Pedraza Morales

