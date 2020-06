Combatir las disidencias

Señor Director:



Es muy preocupante la noticia, publicada en este diario, de que las disidencias de las Farc están creciendo y ya son un número parecido al de los del Eln, que actúan en 138 municipios. Esta tiene que ser una preocupación urgente del Gobierno Nacional.

En esta pandemia los enemigos de la gente trabajadora no descansan. Estos bandidos ya no tienen ideología, solo quieren defender el narcotráfico. Ojalá no se hable más de posibles divisiones en nuestros Fuerzas Militares, sino de éxito contra estos grupos que extorsionan, desplazan, reclutan menores y matan. No podemos regresar a viejas épocas. Y que se defienda a nuestros líderes sociales, que parecen solos en esas zonas donde valientemente realizan tareas que no son suficientemente valoradas. Si no se combate a estos enemigos, nunca tendremos una verdadera paz.Dagoberto Castaño Paredes

Polémica del confinamiento

Señor Director:



Continúan las inconformidades por restricciones de la movilidad de “ancianos” mayores de 70 años, decisión validada por autoridades de salud y estadísticas, las nuestras, las chilenas y las de España, entre muchas otras, que muestran que en el rango etario 70/80 la letalidad es del 34 % y entre 80/90 supera el 44 % para los australes. En España, el covid-19 se ensañó en los mayores, la edad media de los fallecidos es de 80 %.



Pertenezco al “club” de los mayores de 70 y disiento que estemos siendo menospreciados, nos hayan conculcado el derecho a la movilidad y a la libertad, que estemos siendo “castrados laboralmente”, como se ha afirmado, o se satanice la decisión dándole un pincelazo político cuando se manifiesta que primero saldrá de la prisión un reconocido exministro a que los adultos mayores estemos en la calle.



Para quienes al parecer lo tienen todo, pero están indignados con el encierro, más humildad, más resiliencia; pongámonos en los zapatos de aquellos miles de ancianos que verdaderamente sí les afecta el confinamiento, pues el pan de cada día para su familia está en la calle y la cuarentena sí los golpea dramáticamente.



Hernán Salazar Hurtado



* * **



Señor Director:



Es francamente censurable la actitud discriminatoria del Presidente con las personas mayores de 70 años, contradiciendo los informes y datos del Instituto Nacional de Salud, según los cuales menos del 10 % de los contagiados corresponde a esta población. Y aun cuando es cierto que una gran parte de los fallecidos son mayores de 60 años, el propio Instituto ha aclarado que en su inmensa mayoría ello ha obedecido a que la patología del covid-19 fue agravada por las enfermedades preexistentes. Además, su muerte se produjo estando todos ellos en confinamiento obligatorio, lo que significa que dicho confinamiento no ha sido eficaz para evitar los decesos, todo lo cual hace que esa mayor cuarentena para los mayores de 70 años luzca arbitraria y sea fuente no solo de responsabilidad personal para el Presidente, sino, además, de responsabilidad patrimonial para el Estado, en frente de posibles daños físicos y mentales.Félix Orosco T

Medellín

El Foro del Lector no publica cartas abiertas ni dirigidas a un tercero. Las cartas no deben tener una extensión mayor de 200 palabras y estarán sujetas a edición por razones de espacio. En ellas se deben incluir la dirección y el teléfono del autor. Las cartas pueden enviarse por correo a la Dirección de EL TIEMPO, avenida calle 26 n.° 68B-70, Bogotá, D. C. Por fax, al número 294-0210 y por correo electrónico a: opinion@eltiempo.com.co