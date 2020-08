Prudencia y serenidad

Señor Director:



La decisión de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia frente al caso del expresidente Uribe no es el acabose ni para él ni para el país.



Ríos de tinta van a correr sobre este caso, y ya comienzan a escucharse voces apasionadas de uno u otro lado que, antes que contribuir a la unidad nacional, van a aumentar nuestra polarización política en momentos tan difíciles para nuestro país a causa de la pandemia. Prudencia, serenidad y objetividad es lo que pedimos los ciudadanos de a pie a nuestros dirigentes cuando se refieran a este asunto.

Todos sabemos que el senador Uribe despierta grandes pasiones a favor o en contra; ese parece ser el destino de los grandes líderes. Y esta noticia de su detención domiciliaria que impacta al país, apenas un paso procesal, debe causar, con razón, tristeza en lo que compete a su persona, pero también debe generarnos respeto por la decisión judicial y, sobre todo, confianza ciudadana en un juicio justo y con plenas garantías de defensa para el expresidente.



Julio César Vásquez Higuera

Bogotá

El pan nuestro de cada día

Señor Director:



Hay en este tema un fondo de poesía, pero de una poesía trágica y atormentada. La tragedia social, la tragedia doméstica y la tragedia interna de cada uno de nuestros hogares se resumen en el pan nuestro de cada día. Ese pan tan necesario y tan codiciado. La carencia de ese pan puede llevar la discordia a los hogares confinados, los pervierte, los desmoraliza y los disuelve.



En nuestro medio la subalimentación es uno de los problemas más agudos que nos han acompañado, desde la cuna hasta el sepulcro. Millares de compatriotas sufren, ahora más que nunca, física hambre, debido al ejercito inmenso de desempleados.



Por ahora solo se ven negros nubarrones en el horizonte alimentario de la vida colombiana.



¡Que Dios nos ayude a salir adelante!



Licinio Zapata Vanegas

Medellín

Ayudar al Líbano

Señor Director:



Sobre su editorial ‘Solidaridad con el Líbano’ (6-8-2020), es muy dolorosa la tragedia de Beirut. Muchas personas murieron por la explosión de 2.700 toneladas de nitrato, miles están heridas, sin recibir la atención suficiente, y unas 350.000 quedaron sin techo. Estamos ante la muerte en el mundo por la pandemia, pero se necesita que los gobiernos del mundo, sobre todos las más cercanos, hagan algo grande por este pueblo. Varios países, como Francia, han acudido, pero se requiere mucho más. Allí hay desolación, hambre, dolor y necesidades. Qué momento tan triste está viviendo la humanidad.



Lucila González de M.

