Las pequeñas grandes cosas perdidas

Señor Director:



Con 84 años de edad; y mi esposa, 77. Un matrimonio, como tantos otros que puede haber en nuestro país. Parejas que gozamos la vida con la alegría, distracción y satisfacción que nos proporcionan “aquellas pequeñas cosas”, ya en el ocaso. Hemos entendido y aceptado las medidas que el Gobierno nos ha impuesto a los mayores, con la esperanza de que pronto podremos salir de este encierro obligatorio y volver, aun con restricciones, a vivir nuestra propia vida. Sin embargo, cada vez que nos alargan el confinamiento perdemos la esperanza y no queremos sentirnos tan viejos. La familia considera que estamos en plenitud de nuestras facultades, y así nos sentimos.

Es entonces cuando nos preguntamos: ¿será que se nos acabaron los martes de visita a los hermanos, los miércoles ocasionales de teatro una vez al mes, los jueves del helado en el centro comercial, los viernes culturales del sándwich y de vez en cuando una cerveza en el 'pub', los sábados del almuerzo de familia con las nietas que nos alegran? ¿Y algo que sentimos de corazón: la ida los domingos, cada 15 o 20 días, a la casa de geriátricos en Chía a cantarles en la tarde para hacerlos y hacernos felices por la obra social realizada? Son estas las “pequeñas grandes cosas” que nos resistimos a perder porque nos hacen sentir vivos.Gonzalo Sánchez Martínez

Solidaridad por obligación

Señor Director:



¿Qué diferencia hay entre “publicidad engañosa” (sancionada por ley) y la “verdad oculta” del decreto 568, mediante el cual se crea el Impuesto solidario por el covid-19? Se nos hizo creer que la solidaridad obligada para los funcionarios públicos con motivo de la pandemia no cubría las pensiones de los particulares. Pues, ¡no! Colpensiones nos enseñó a leer lo decretado. Y ya inició los descuentos inconsultos. Creería yo que la solidaridad es una decisión de los individuos, no una imposición, al menos diáfana y advertida. No impuesta por la vía de la verdad clandestina.Jairo Vélez Arango

Un justo homenaje

Señor Director:



En días pasados vi el homenaje que les hizo Televisión Española a varios de los fallecidos por el covid-19. Presentaron un video recordatorio en vida, con una crónica conmovedora de uno de sus familiares, que nos hace ver la gravedad de esta pandemia, la responsabilidad y seriedad con que debemos afrontarla. Colombia empieza a atravesar el pico más alto de la pandemia, con un registro de 1.087 muertos, situación que exige cuidarnos aún más. Excelente sería que alguna programadora de televisión hiciera un homenaje a los ciudadanos que han fallecido por este covid-19 y a sus familias, poniendo una cinta negra en su pantalla. Estas historias harían reaccionar a muchas personas que aún insisten en desacatar las normas de aislamiento y sanitarias.Jorge E. Prieto C.

