El parque Tercer Milenio

Señor Director:



Qué historia más triste tiene esa zona del parque del Tercer Milenio. Hace años era un sector de miedo. Allí imperaba el llamado Cartucho, después llegó el ‘Bronx’, un poco más al norte. Allá en esa zona, en pocas cuadras, se esfumaron muchas vidas entre el horror del vicio; allí imperó el crimen de los carteles del microtráfico. Ahora se ha recuperado, gracias al alcalde Peñalosa. Al menos por la memoria de tantas personas, no dejen que ese parque, que ha costado tanto, se vuelva un mercado de todo, desordenado y hasta peligroso, con oscuros dominios. Se necesitan orden y ley.



Pedro Samuel Hernández

‘Los amores de Petrona’

Señor Director:



Este sin igual motivo musical que nos alegra especialmente los fines de año también figura con los títulos de ‘Como se apagan las velas’ y ‘En la rueda del cumbión’. Petrona es un personaje ficticio que utilizó el maestro como un ingrediente inspirador para este tema.



Es una creación del gran compositor nortesantandereano nacido en el municipio de El Carmen Julián Pérez Carvajalino, quien vino a este mundo un 31 de agosto de 1920, hace 100 años, y se estableció primero en El Banco y finalmente en Barranquilla.



Fue así como compuso esta magnífica pieza que ha enriquecido nuestra música tradicional y le ha dado la vuelta al mundo, pues ha sido grabada por muchos conjuntos y orquestas de talla internacional. Además, Julián Pérez ha escrito otros éxitos como fueron el popular ‘Barquito de papel’, ‘Cumbia bonita’ y ‘Hamaca sanjuanera’. Saludamos el feliz centenario de este compositor.



José Portaccio Fontalvo

Extremar medidas

Señor Director:



Lo que nos pasa es doloroso y difícil en todo sentido. Ese informe de la Universidad Johns Hopkins (EE. UU.) que indica que Colombia es el sexto país con más contagios reportados asusta mucho. Nadie se puede confiar, pues se dice que hay más de 633.000 casos, pero seguramente son muchos más porque no hay suficientes pruebas. Pero, además, salió la gente y muchos, tristemente, no tienen la suficiente conciencia del autocuidado y el respeto por los demás. Ni tapabocas usan. Entonces, ¿qué nos espera? ¿Puede en los próximos días haber una emergencia? Se necesita que el comercio y los gobiernos nacional y local extremen los controles. Pero todo depende de cada uno. Cuidemos, insisto. Si no hay necesidad de salir a la calle, no hay que hacerlo; guardemos la distancia, no hagamos reuniones ni fiestas. Ya vendrán tiempos mejores. Hay que recalcar que van más de 20.000 muertos y si no nos cuidamos, la tragedia podría ser mucho mayor.



Carmen Rosa Novoa

El Foro del Lector no publica cartas abiertas ni dirigidas a un tercero. Las cartas no deben tener una extensión mayor de 200 palabras y estarán sujetas a edición por razones de espacio. En ellas se deben incluir la dirección y el teléfono del autor. Las cartas pueden enviarse por correo a la Dirección de EL TIEMPO, avenida calle 26 n.° 68B-70, Bogotá, D. C. Por fax, al número 294-0210 y por correo electrónico a: opinion@eltiempo.com.co