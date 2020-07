Invasiones en el norte

Señor Director:



La belleza de la parte norte de nuestra capital luce hoy en lamentables condiciones debido a la invasión progresiva y masiva de mensajeros de diferentes empresas, quienes se han apropiado de calles, aceras, zonas verdes, separadores viales, etc., donde atienden los pedidos, pero al mismo tiempo dañan árboles, instalaciones, hacen bochinches hasta altas horas de la madrugada y los utilizan como excusado.

Es deprimente recorrer la calle 140, la avenida 19 al norte, la calle 116, la carrera 15 y muchas otras. Se ven cientos de bicicletas, motos, bicitaxis, carretas, etc., imprudentes y desordenadas, con hombres apostados y hasta durmiendo. Esto afecta el entorno residencial y depreciación considerable en el valor de los bienes raíces. Es urgente establecer normas claras para que las empresas dueñas de esas plataformas destinen puntos higiénicos y confortables para sus trabajadores, o que los grandes almacenes y supermercados les asignen un lugar en sus instalaciones.



Héctor-Bruno Fernández Gómez

Los recursos del PAE

Señor Director:



En EL TIEMPO de 25-6-2020, el congresista Ricardo Ferro habla sobre vigilancia de los recursos del Programa de Alimentación Escolar. Lo que se percibe es que unos intermediarios siguen manejando estos recursos. Si los niños están en casa con sus padres, los recursos deben ser manejados por la asociación de padres de familia. Ellos pueden ser asesorados y controlados por Bienestar Familiar o la personería. Que sigan los intermediarios -las más de las veces relacionados con politiqueros- no se justifica porque han sido muchos los problemas presentados con el manejo de estos dineros.



Fidel Vanegas Cantor

Conciencia del Autocuidado

Señor Director:



Muchos no toman conciencia de la gravedad de la enfermedad. Le escuché decir a un señor en la calle algo copiado del presidente del Brasil: “Más gente mata la gripa”. Y se fue, envalentonado, sin tapabocas. No le pude decir que no creo que la gripa mate a 171 personas en un día en Colombia ni a más de 500.000 en seis meses en el mundo. Por desgracia, hay muchos que piensan así y contagian a los demás. Y lo peor, hacen daño porque algunos les creen. La Policía no alcanza a controlar a todo mundo, pero a los que multen, por frescos, que paguen. Y que se intensifiquen las campañas de autocuidado, que sean rigurosos todos los protocolos en el comercio. Crear conciencia es tarea de todos. Hay que cuidar también la economía, pero, por favor, las vidas son valiosas, y no podemos permitir que la pandemia nos desborde por culpa de la indisciplina de algunos.



Carmen Rosa Novoa

El Foro del Lector no publica cartas abiertas ni dirigidas a un tercero. Las cartas no deben tener una extensión mayor de 200 palabras y estarán sujetas a edición por razones de espacio. En ellas se deben incluir la dirección y el teléfono del autor. Las cartas pueden enviarse por correo a la Dirección de EL TIEMPO, avenida calle 26 n.° 68B-70, Bogotá, D. C. Por fax, al número 294-0210 y por correo electrónico a: opinion@eltiempo.com.co