Cuarentena y calles rotas

Este jueves, por primera vez desde que comenzó la cuarentena por el covid-19, salí a cumplir una cita médica. Quedé sorprendido de la cantidad de gente, gracias a Dios, la mayoría con tapabocas, y también muchos automóviles, motos, bicicletas, patinetas y gente a pie. Estoy hablando de la zona de Santa Bárbara Occidental, calle 122 con avenida 19. ¿Estamos cumpliendo realmente la norma establecida por el Gobierno sobre la cuarentena? Falta mucha conciencia. Y qué decir del sur de la ciudad, donde el desorden social está desbordado, poniéndose en riesgo ellos mismos y a los que estamos cumpliendo con la cuarentena.

He escrito aquí sobre la importancia de aprovechar esta coyuntura para hacerle mantenimiento a la malla vial y así mismo dar trabajo a mucha gente que necesita ingresos para llevar a su casa un poco de alivio económico. Noté con tristeza el pésimo estado de la avenida 19 entre calles 122 y 104, donde los huecos ya son troneras, y sin mantenimiento y ponen en peligro la vida de motociclistas, biciusuarios y peatones. Aprovechemos estos tiempos para embellecer nuestras ciudades, sin abandonar las prioridades, la salud.Jorge Trujillo Mejía

Sugerencia sobre la 7.ª

Ahora que las ciclorrutas temporales se van a convertir en permanentes, obviamente, a costa de las pocas vías para automóviles, me permito sugerir a la entidad encargada que la de la carrera 7.ª se haga en la calzada oriental (sur-norte), y no como la demarcaron provisionalmente, con los maletines en el sentido norte-sur, teniendo en cuenta que cuando el tráfico está normal siempre se genera un gran trancón desde la calle 116 hasta la 92 por el cruce de vehículos que toman allí la av. Circunvalar.



Hoy en día, sin ciclorruta, los carros que van a girar toman la muela, y un carril, el de la derecha, es solo bus. Así que únicamente queda el carril central para automotores. Si se elimina un carril para asignarlo a las bicicletas, sencillamente el colapso es total. La otra calzada hacia el norte fluye mucho mejor y normalmente no presenta congestión en ese tramo.Yosef Roitman S.

Confiar en los adultos

Creo que muchos de los mayores de 70 años piensan eso mismo y viven las medidas infantilizantes como un amor que también mata. Propongo que queramos de verdad a nuestros adultos mayores, los informemos y los dejemos asumir sus propias decisiones, comenzando por el autocuidado. No se me ocurre un amor más grande que apostarle a tratarlos como adultos.



¡Tal vez nos sorprendan mostrándonos que a los 70 sí son adultos! Creer en ellos, en su buen juicio, sería una verdadera muestra de amor.Carlos Raúl Jiménez Fandiño

Le Mesnil le Roi (Francia)

