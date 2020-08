No dejar solos a los cafeteros

Señor Director:



Gracias por su editorial ‘Una cosecha segura’ (26-8-2020), pues se piensa en un sector rural sufrido, en el que trabajan miles de personas sencillas, que luchan y aportan al país. Los caficultores por muchos años fueron sostén de la economía nacional, y aún son un renglón importante de exportación, como lo dice su comentario.

La cosecha no da espera, es un trabajo anhelado por muchos, más hoy, cuando con la crisis laboral constituye su gran oportunidad. El campesino es disciplinado y sabrá cumplir los protocolos. Pero también es temeroso, como casi todos, ante esta pandemia. Por ello no deben dejarlo solo, especialmente en las fincas donde no cuentan con gran infraestructura. Entiendo que los ministerios de Salud y del Trabajo están colaborando, pero las alcaldías locales deben poner todo de su parte. Y, desde luego, la Federación, que, según se ve, está en la tarea. La capacitación es vital.



Ángel María Aguilar

Falta apoyo a la ciencia

Señor Director:



Esperar, esperar, esperar. Todo depende de que Pfizer, AstraZeneca, Johnson & Johnson u otro laboratorio den con el chiste, que completen las pruebas, protocolos y ensayos y que el antídoto salga al mercado. A los colombianos nos tocará someternos a ‘una larga fila’ al rayo del sol para que nos socorran unas dosis. La dependencia tecnológica y científica es abrumadora. No desconozco esfuerzos ingentes de varias universidades y centros de investigación, pero nos cuesta estar a la altura de aquellos países que sí invierten en ensayos, promueven talentos, crean semilleros de investigadores y no son tacaños al pagar buenos sueldos y consolidar a los científicos, que son fuente de conocimiento.



Renzo Orlando Gutiérrez Rivera

Bucaramanga

No bajar la guardia

Señor Director:



El país comienza a retomar ciertas actividades que son urgentes para recuperar la economía, los empleos. Pero el coronavirus está vivo. Por eso, el Gobierno, las gobernaciones y alcaldías, los medios y las empresas tienen una tarea histórica, y es ser guías de la ciudadanía. Hay que seguir haciendo pedagogía para que se cumplan todos los protocolos y se entienda que cuidarse cada uno es cuidar a su familia y a la comunidad, que no se pude bajar la guardia.



Carmen Rosa Novoa

Leonardo Salviati

Los difuntos mueren definitivamente solo cuando son olvidados, y de usted, Duca Salviati, se habla continuamente con su esposa, Benedetta, y los amigos de esta tierra que usted escogió como suya para vivir primero y después para morir. Feliz aniversario, Leonardo.



Salvo Basile

El Foro del Lector no publica cartas abiertas ni dirigidas a un tercero. Las cartas no deben tener una extensión mayor de 200 palabras y estarán sujetas a edición por razones de espacio. En ellas se deben incluir la dirección y el teléfono del autor. Las cartas pueden enviarse por correo a la Dirección de EL TIEMPO, avenida calle 26 n.° 68B-70, Bogotá, D. C. Por fax, al número 294-0210 y por correo electrónico a: opinion@eltiempo.com.co