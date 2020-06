Una victoria regional

Señor Director:



Digna de celebración la aprobación del acto legislativo que permite la creación del Área Metropolitana de Bogotá y Cundinamarca, tras décadas en que muchos habitantes de la Sabana luchamos por ello, en lo particular desde hace 40 años, siendo alcalde de Gachancipá y Madrid, poblaciones sabaneras.

Esperamos que en la conciliación del texto entre Senado y Cámara no se deforme esta victoria regional y que la ley orgánica reglamentaria para la conformación y el funcionamiento del área metropolitana sea expedida sin demoras y consultando, con grandeza, las necesidades reales de esta novedosa territorialidad, preservando la autonomía de los municipios frente al Distrito Capital. Deberá ponerse coto a la urbanización indiscriminada. Y serán reales ganadores el río Bogotá y la movilidad para millones de personas.Ambrosio Talero Láscar

Justicia sin atenuantes

Señor Director:



Cómo titular los sentimientos de dolor, incredulidad, silencio vacío... de alguna explicación, porque no la hay. Llorando por dentro por la niña violada salvaje y bestialmente en manada, como hacían en las Farc con miles de niñas. Los verdugos, cobardes violadores, fueron unos soldados. La justicia debe obrar sin caer en los lugares comunes acostumbrados, tales como ‘ir hasta las últimas consecuencias’, ‘que les caiga todo el peso de la ley’, etc. No. Solo que obre eficaz y limpiamente es lo que ella y miles de niñas y niños necesitan. La sociedad y la justicia se los debemos. Las cifras son dolorosas, aberrantemente escandalosas y vienen aumentando cada año, según cifras de la Fiscalía. Que obre la justicia, en este y miles de casos. Que no haya ninguna trampa ni ridículos ‘beneficios’. Pero no solo con estos soldados. Con todos los miserables cobardes capaces de salvajismos: guerrilleros, ‘bacrim’, familiares, soldados, etc. “Nuestros cuerpos eran propiedad de los guerrilleros”, dijo entre lágrimas una joven de la Rosa Blanca. Que no sea de soldados, de sus familiares, de la sociedad, de los que sean. ¡Por favor!Ilse Bartels L.

Día sin IVA virtual

Señor Director:



Ya llegamos a cifras que asustan de verdad; 163 personas muertas en un día por consecuencias asociadas al coronavirus. E iban, en total, este jueves, 2.634 fallecidos. Esto es muy en serio. La pandemia está en plena fuerza y exige el mayor cuidado de todos y autoridad severa. Pero aquí no hay conciencia ciudadana, así la muerte ronde. Aun así, ¿piensa el Gobierno realizar el otro día sin IVA con presencia física? Lo ideal es que sea virtual únicamente. Lo demás traería consecuencias fatales. Primero hay que pensar en la vida.Ángel María Aguilar

El Foro del Lector no publica cartas abiertas ni dirigidas a un tercero. Las cartas no deben tener una extensión mayor de 200 palabras y estarán sujetas a edición por razones de espacio. En ellas se deben incluir la dirección y el teléfono del autor. Las cartas pueden enviarse por correo a la Dirección de EL TIEMPO, avenida calle 26 n.° 68B-70, Bogotá, D. C. Por fax, al número 294-0210 y por correo electrónico a: opinion@eltiempo.com.co