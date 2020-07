Trabas para especializaciones

Señor Director:



En nuestro país hay excelentes universidades, y en especial en el área de la medicina, también hay estudiantes muy destacados y profesionales con mucha proyección y que anhelan ser especialistas, pero desafortunadamente existen malas políticas para el ingreso a cualquier especialidad.

Se presentan muchos aspirantes y después, gastar tiempo y dinero en formularios, exámenes, entrevistas, viajes y requisitos; siempre hay una entrevista final, y es muy raro el que pasa. Algunos se presentan hasta 6 veces y salen con mucha decepción de la forma como seleccionan. Por eso, algunos se han radicado en el exterior con el fin de iniciar la especialización y lo han logrado, porque el Gobierno no apoya a nuestra gente. Y observen lo que está pasando en este momento: han fallecido muchos médicos especialistas e intensivistas; muchas enfermeras también intensivistas, y ahora no hay especialistas para cubrir los servicios.



Urge redirigir y analizar cómo se aumentaría el personal médico en general para suplir las especialidades en todas las áreas de la medicina. El especialista que termina sus estudios en otro país ya no vuelve. Son cerebros fugados que estamos perdiendo. Señor ministro de Salud, es urgente analizar este tema que nos beneficiará a todos.



Álvaro Ramón Ortiz Murcia

Simijaca, Cundinamarca

Un mensaje que nos una

Señor Director:



No es el momento de criticar si se ha hecho bien o no, si los resultados del Gobierno debieron ser otros o no. Lo que importa es saber qué sigue. Acerca de lo que sigue y lo que le falta a este gobierno. Debe enviarse un mensaje muy claro, en pocas palabras, de manera masiva para el pueblo de a pie, sobre qué hacer y cómo hacer para lo que sigue en relación con la crisis de la pandemia... Un solo mensaje, uniforme, que todos apliquemos, que no dependa de los gobiernos locales. Un mensaje del Gobierno, que nos guste y que haga dar ganas de ser parte de la solución, con el que todos nos identifiquemos y nos apropiemos. Un mensaje de unión para resolver, como lo dijo Duque en su discurso del 20 de julio.



Juan Carlos Laverde Serna

Reforma de la justicia

Señor Director:



El Gobierno va a radicar ante el Congreso una nueva reforma de la justicia. Lo importante es, en todo caso, que tenga presente la urgencia de agilizarla y, de paso, descongestionar las cárceles. Y que en verdad la haya, pues la impunidad es algo cruel y lleva a más delitos, a justicia por mano propia. Es clave que se tecnifique, claro, y que se trabaje en la ética, para que se dé una imagen de fe en ella.



Pedro Samuel Hernández

