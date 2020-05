Servicio gradual en restaurantes

Señor Director:



Así como el Gobierno Nacional refrenda la determinación de utilizar los medios masivos de transporte, caso TransMilenio o el MIO (en Cali) con un cupo máximo de pasajeros del 35 por ciento -promedio bien difícil de controlar en un vehículo con permanente renovación del personal que lo requiere, máxime en hora pico-, ¿por qué razón no permitir la apertura de restaurantes con igual criterio?

Por citar una cifra, un restaurantes de 40 mesas perfectamente podría hacerlo prestando servicio en 14, debidamente separadas, con tiempo máximo de utilización de 90 minutos (lapso durante el cual se prepara el pedido y se degusta). Copado ese hipotético cupo, no se admitirían más clientes. El primero en controlar ese manejo sería el dueño del restaurante. Además, por inamovible, es de fácil control por las autoridades, con rondas programadas.Tobías Carvajal Crespo

La educación virtual

Señor Director:



Ruego que pasemos esta pandemia y nuestros hijos regresen a la universidad presencial. Como profesor universitario y de bachillerato, encuentro extrañas las clases virtuales, en las que se pierde el contacto de la dinámica de los grupos de clase y del contacto directo en los pasillos, la cafetería, biblioteca, deportes y todas las actividades de los jóvenes en formación. A un estudiante durante horas frente a un computador lo someten a una cultura del descuido en su presentación, con su asistencia a clase virtual en piyama, sin bañarse y desayunando o almorzando encima del computador. Pierde la expresión corporal y el dominio de la expresión verbal de los ejercicios en clase. El profesor pierde el dominio del grupo, la atención, el manejo de la interrogación y concentración de clase. Jamás un estudiante podrá controlar la inmersión que se tiene en el salón de clase.



Como soy ingeniero, no sé cómo sería una clase de estructuras, de topografía, materiales sin talleres ni laboratorio. Si esta metodología se traslada a la Empresa, seremos pronto remplazados por robots más eficientes, pero una sociedad perdida en el individualismo.Orlando Flechas Corredor

Revolución de las canas

Señor Director:



Enterrar a mayores de 70 parece ser el propósito del coronavirus, pero no viene bien que medidas del Gobierno pretendan anular a un segmento de la población “económicamente activo” y que en otras partes del mundo sí es apreciado. Somos una población que necesita de actividad física e intelectual para elevar el sistema inmune, en defensa de la pandemia. Según la revista Semana, en Europa con la rebelión de las canas tuvieron que reversar medidas similares, permitiendo la libre movilidad a los mayores.Fidel Vanegas Cantor

