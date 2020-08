¿Quién le pone el cascabel al gato?

Señor Director:



Algo que define (y, por tanto, diferencia) las tiranías de los gobiernos democráticos es la figura del fiscalizador. Si en un esquema de gobierno no hay un ente lo suficientemente fuerte para evaluar y sancionar los excesos del gobernante, este hará lo que desee, convirtiéndose en un tirano, como lo ha demostrado repetidamente la historia.

La decisión desafortunada de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de indicar que la Procuraduría no puede destituir a los elegidos popularmente compromete seria y profundamente la democracia, pues desconoce la función de este ente y otorga una patente de corso a los elegidos popularmente para que cometan desaciertos durante su mandato. Olvidan los señores magistrados de esa honorable corte que los ciudadanos los elegimos esperando que gobiernen honestamente; pero si no lo hacen y no hay quien los destituya, ¿quién le va a poner el cascabel al gato?



César Botero Guingue

Una luz brilla en la oscuridad

Señor Director:



En medio de los encopetados del ciclismo mundial, como Egan Bernal, Nairo Quintana y ganadores múltiples de grandes carreras de ciclismo como la Vuelta a España, el Tour de Francia y el Giro de Italia, brilla como luz de esperanza, en medio de la oscuridad en la que está nuestro país por los cobardes asesinatos de jóvenes en los últimos días, el ciclista de Soacha, Cundinamarca, Daniel Martínez, quien ganó valientemente el domingo pasado en Francia el Critérium del Dauphiné, una de las más importantes carreras del mundo.



Gracias, Daniel Martínez, por este brillante triunfo que entrega usted a los colombianos en estos difíciles momentos que vivimos.



Rafael Antonio Córdoba

Bogotá

Cuando muere la sabiduría

Señor Director:



No se pueden echar las campanas al vuelo. En el mundo científico y político aún se ve con distancia y prevención la vacuna de Rusia, que parece ser la que pica en punta, pues ya anunció que la próxima semana inicia pruebas clínicas con más de 40.000 personas de su vacuna, Sputnik V, según informó este diario. Venga de donde venga, hay que tener esperanzas, y Colombia debe estar gestionando todas las opciones.



Este mal insospechado, que nos tiene medio confinados y nos dejará más pobres, se está llevando muchas vidas, sobre todo de gente valiosa por su experiencia y sabiduría como lo son los mayores. Dicen las cifras que son más del 50 por ciento los que han fallecido. Cuando muere la sabiduría, estamos perdidos. Por favor, no descansemos en el cuidado de los mayores, son muy valiosos.



Dagoberto Castaño Paredes

El Foro del Lector no publica cartas abiertas ni dirigidas a un tercero. Las cartas no deben tener una extensión mayor de 200 palabras y estarán sujetas a edición por razones de espacio. En ellas se deben incluir la dirección y el teléfono del autor. Las cartas pueden enviarse por correo a la Dirección de EL TIEMPO, avenida calle 26 n.° 68B-70, Bogotá, D. C. Por fax, al número 294-0210 y por correo electrónico a: opinion@eltiempo.com.co