El drama del campo

Señor Director:



A diario leemos y escuchamos, con dolor, asombro e indignación, el drama de los pequeños productores de frutas y verduras que deben botar sus cultivos, pues no tienen manera de llegar al comprador. Y aunque puedan llegar a sus pueblos o veredas, no se los están comprando por falta de dinero.

¿No existe nadie que piense en ellos y los socorra, al menos en estas circunstancias en que, al hacerlo, los beneficiaría a ellos y ayudaría a tantas familias que sufren de hambre? No es justo que miremos con indiferencia este desperdicio. Me pregunto si es falta de interés o de imaginación de los estamentos gubernamentales que no atinan a solucionar este grave problema. ¿Es tan difícil implementar programas de ayuda alimentaria a los niños y a las familias pobres? ¿Hasta cuándo tendremos que escuchar y leer, impotentes, estas malas noticias de desprecio y abandono al campesino, quien es el que nos da de comer?Haydée A. Chiapero B.

Bogotá

Maltrato a los animales

Señor Director:



La ley tendrá que castigar a un soldado en Puerres, Nariño, por arrojar a un precipicio a un perro, ocasionándole la muerte. Lo hizo únicamente por “diversión”. No solo será sanción disciplinaria, sino penal. Podría pagar de 12 a 36 meses de cárcel. Los animales domésticos en esta pandemia han sido abandonados por ignorancia, pero sobre todo por desamor. La última ley sobre maltrato animal prohíbe usar animales en la industria cosmética como forma de experimentación. Un perro es un lazarillo, un policía, un amigo, pero sobre todo una compañía. Sufren igual que nosotros; por ende, démosles el mismo trato que merecemos como humanos.Helena Manrique Romero

El área metropolitana de Bogotá

Señor Director:



Digna de celebración la aprobación del acto legislativo que permite la creación del Área Metropolitana de Bogotá y Cundinamarca, tras décadas en que muchos habitantes de la Sabana luchamos por ello, en lo particular desde hace 40 años, siendo alcalde de Gachancipá y Madrid, poblaciones sabaneras.



Esperamos que en la conciliación del texto entre Senado y Cámara no se deforme esta victoria regional, y que la ley orgánica reglamentaria para la conformación y el funcionamiento del área metropolitana sea expedida sin demoras y consultando, con grandeza, las necesidades reales de esta novedosa territorialidad, preservando la autonomía de los municipios frente al Distrito Capital.



Deberá ponerse coto a la urbanización indiscriminada, y serán reales ganadores el río Bogotá y la movilidad, para millones de personas.



Nos siguen debiendo el otro sueño de darle a Cundinamarca una capital.Ambrosio Talero Láscar

Bogotá

