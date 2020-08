Que el Congreso legisle 10 meses

Señor Director:



Acerca de su editorial ‘Que el Congreso trabaje más’ (30-7-2020), me parece interesante la propuesta del representante a la Cámara Gabriel Santos de que el Legislativo labore dos meses más. O sea, 10 al año. Se ve odioso que mientras que los trabajadores comunes tienen 20 días de vacaciones o los informales, nunca, ellos disfrutan de cuatro meses, sin contar con que ganan hasta 25 salarios mínimos, con carro, gasolina, escoltas, pasajes, etc.

Es en estos momentos cuando el Congreso no debería dudar en esta propuesta y, de paso, enviarle un mensaje al país de su compromiso, sus ganas de trabajar por la nación, que son sus gentes. La favorabilidad de esta corporación es muy baja siempre, y con razón.



Otra cosa importante es que se legisle en cosas fundamentales, de bien general. Ojalá, por ejemplo, en la reforma de la justicia, con aportes de la academia y de los grandes juristas. ¿Serán capaces?



José Francisco Piñeres

Control de los hipopótamos

Señor Director:



Nuevamente, los hipopótamos son protagonistas en el Magdalena Medio, esta vez por el ataque del cual fue víctima un campesino. Desde las páginas editoriales de este diario y a través de esta sección se ha demandado la acción de las autoridades para evitar que esos animales sigan proliferando.



No puede ser que el Ministerio de Ambiente, la Defensoría del Pueblo y otros estamentos gubernamentales continúen indiferentes ante la presencia de semejantes bestias. Según la nota aparecida en EL TIEMPO el pasado 23 de julio, se estima que el número actual de individuos es de alrededor de 60, y de acuerdo con las proyecciones del Instituto Alexander von Humboldt, esa población podría llegar a unos 150 en 2028.



Los hipopótamos, especie de fauna endémica del África subsahariana, son animales territoriales y peligrosos, lo que hace indispensable controlar esa población para proteger la vida y los bienes de pescadores y ribereños.



Santiago Montejo Rozo

La salud espiritual

Señor Director:



La Constitución es muy concreta en el trato humano, amparados por los derechos de la igualdad.



Nos falta la presencia real del Santísimo; acudiremos al templo bajo toda protección, respetando los protocolos de bioseguridad, y que sea la comunidad comprometida, junto al párroco, la que organice la manera de participar en la eucaristía y tomar como ejemplos de asistencia los que han procedido correctamente en otros lugares ya autorizados.



Tenemos la buena voluntad de cumplir los horarios para el fin que perseguimos, de formar una sociedad en la fe, un mejor bienestar de salud tanto física como espiritual para un país creyente, de valores.



Tito Rovira

