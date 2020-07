Donar tapabocas

Señor Director:



No hay duda. En muchas personas, la mayoría, existen miedo y respeto ante la pandemia. Pero hay muchos que creen que el asunto no es con ellos y no respetan las medidas de bioseguridad. Claro, no creo que sea cuestión de nuestra cultura, porque en otros países, como Estados Unidos, pasa algo similar. Sin embargo, allá los políticos, como el mismo Trump, son el peor ejemplo. Y hay que ver la tragedia humana que están viviendo.

Aquí estamos en un momento muy delicado. Por favor, cuidémonos, que es cuidar a los seres que amamos. Por favor, no salgamos si no es indispensable y siempre usemos el tapabocas, guardemos las distancias, pues es la vida la que está en juego. Y, quién lo creyera, está, muchas veces, en esta prenda.



Me gusta, por urgente y clave, la campaña #UsaElTapabocas. Medios como este, los artistas, los personajes públicos le hacen un bien a la sociedad creando conciencia. Qué bueno que se logre unidad, que sea un mensaje nacional. Y ojalá alguna entidad, las alcaldías, haga ‘donatones’ de estos para los sectores más humildes, que vayan con las ayudas económicas, como primer elemento.



José Francisco Piñeres

Resultados ante la corrupción

Señor Director:



Quiero insistir en mi tesis de que no estamos combatiendo realmente la corrupción. Los generadores de este flagelo, como son, entre otros, la no financiación de las campañas electorales por el Estado y la reforma de la justicia, aún no se debaten. Me imagino que a partir del 20 de julio nos venderán la idea de que serán proyectos urgentes, pero nada pasará. Sugiero que, como en el sector privado, se les haga a los entes de control un estado de pérdidas y ganancias en el cual los altísimos presupuestos de estos tres mosqueteros sean comparados con los resultados de su gestión. Exijamos resultados, no más cháchara. Entendamos que la recuperación de estos fondos aliviará en forma importante la pandemia financiera actual, pues estos dineros pueden ir a causas sociales.



Gabriel Remolina Ordóñez

Recuperación de la malla vial

Señor Director:



Si el desempleo es nuestra otra gran pandemia, un buen y oportuno programa de choque de la Alcaldía de Bogotá sería el restablecimiento del mantenimiento preventivo y correctivo de la malla vial, en lo posible en horario nocturno, y priorizando las principales avenidas y arterias, hoy en franco deterioro, que generan accidentalidad y congestión, agravadas por la cesión de un carril para las bicicletas, que la mayoría de los usuarios usan temerariamente sin acatar los normas de tránsito y sin control de las autoridades. De otra parte, a mucha gente le sería más favorable y gratificante recibir trabajo que esporádicas ayudas oficiales.



Luis Iván Perdomo Cerquera

