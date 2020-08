Lecciones de un estudio

Señor Director:



Son interesantes y tienen toda lógica las conclusiones a que llega el informe del Grupo de Investigación en Macroeconomía de la Facultad de Economía de la Universidad de los Andes, en el cual dice que los estratos bajos sienten con mayor rigor los efectos del covid-19.

Allí vive la gente más pobre, mucha de ella mal alimentada, con menor control de sus enfermedades, que menos oportunidad o hábito de hacer deporte tienen. Y es la gente que, por más ayudas del Gobierno, necesita salir a buscar el sustento. Pero, además, muchos de ellos perdieron su empleo o van a quedar sin este. El covid-19 amenaza a todos, y personas de estratos altos son víctimas también, pero, como en todo, los más pobres sienten más los efectos de una pandemia como estas y pueden llegar más fácilmente a las UCI.



Esta es una lección dura, pero que si es vista con atención por los gobiernos, podría ser de gran utilidad. Se necesita, desde luego, buscar mejorar las condiciones sociales de una gran franja de la población; se requiere prevención en salud, que a la larga resulta más barato que tener que enfrentar enfermedades avanzadas; se necesita asistencia en cultura alimentaria y física, entre otras cosas. ¿A quién corresponde? A los gobierno nacional y local. Por ello se necesita para el futuro un enorme trabajo, solo pensando en mejorar la calidad de vida de la población. Para eso sirven estos interesantes estudios.



Ángel María Aguilar

Lucha frontal contra la droga

Señor Director:



Vergonzosa noticia diaria en Colombia son los decomisos de droga ilícita, la deforestación y los cultivos ilegales, que siguen imparables y en aumento en el país, lo mismo que la distribución y el microtráfico de droga, que se ha tomado nuestros campos, calles, barrios, parques, escuelas, colegios y universidades.



El país requiere de una verdadera brigada o ejército antinarcóticos como existe en otros países, que luche en todos los frentes contra este mal que invade ya todos los estamentos de nuestra sociedad e instituciones y nos tiene desde hace años estigmatizados ante el mundo, no solo como narcotraficantes sino como productor número 1 en el mundo de cocaína y marihuana.



Rafael Antonio Córdoba Ardila

La corrupción

Señor Director:



Colombia navega hoy en un océano de corrupción. Han transcurrido ya muchos años en este ambiente generalizado de la más vergonzosa corruptela. No hay día en que no se publique alguna noticia de que un empleado o grupo de empleados públicos han cometido un nuevo desfalco. Lo más grave es que la sociedad no reacciona.



Se viene hablando mucho de la violencia y el narcotráfico, y se atribuye a estas dos causas la mayoría de los males de nuestra patria. Y se olvida que la corrupción, presente en todas las esferas de la administración pública, es quizás la peor de las maldiciones que han caído sobre este país abandonado de la mano de Dios.



Licinio Zapata Vanegas

