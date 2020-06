Nuestros queridos viejos

No es la queja la que les da a los viejos

ese gesto de niños sin memoria,

ni el repetir y repetir su historia

como si el mundo vieran desde lejos.

No es ese ‘Mijo, se lo había advertido’,

ni el ‘Más importa el rumbo que la meta’;

no es ‘El que mucho abarca poco aprieta’,

ni aquel ‘No hay que caerle al que ha caído’.

Es ese ‘Había una vez’ desconsolado

de profetas que anuncian su pasado

como en efecto pasará mañana

y ocurre ahora tal como lo han dicho

con sus refranes viejos: el capricho

de la infinita estupidez humana.Ángel Marcel

‘Así no se puede’

Señor Director:



Al preguntarle a un conocido sobre su empresa respecto a su funcionamiento, me respondió: cerré la empresa de nuevo, los empleados en su totalidad (diez) se desplazan en transporte público y “así no se puede”. Mi esposa es la que está al frente, y de pronto la contagian.



Son muchos los casos de discriminación de los que me he dado cuenta entre personas cercanas a mi entorno, trabajadores que al verse obligados a utilizar transporte público, TransMilenio, SITP, etc., han sido despedidos de sus trabajos, por miedo a que se contagien y transmitan el virus en sus lugares de labor.



La discriminación se ha vuelto tan habitual que no la percibimos; de alguna manera todos la hemos causado o recibido.



Tenemos que concientizarnos de no caer en exclusiones basadas en condición social o económica. Tenemos que erradicarla totalmente de nuestra sociedad, y principalmente no juzgar a ningún ser humano solamente por su apariencia física.Luis Daniel Barragán Peña

Bogotá

Una mano al hospital de El Socorro

Señor Director:



En el hospital Manuela Beltrán de El Socorro, Santander, atienden médicamente sin negarle nada a nadie, pese a los precarios recursos, a todo el mundo, ricos, pobres, campesinos de todos los pueblos circunvecinos.



Mas existe una necesidad muy grande de especialistas, y muchos pacientes, sobre todo, niños son enviados a Bucaramanga o Bogotá, incluso, a Medellín en busca de estos especialistas y de rigurosos exámenes que no se pueden atender en ese centro hospitalario.



¿No sería posible que el gran centro médico del Batallón Nueva Granada, allí asentado, le diera una mano con sus especialistas, incluso con adicional pediatría y análisis clínicos y radiológicos, sobre todo al laborioso y sacrificado por años campesinado de esa región comunera a la que tanto le debemos?Rafael Antonio Córdoba Ardila

El Socorro, Santander

El Foro del Lector no publica cartas abiertas ni dirigidas a un tercero. Las cartas no deben tener una extensión mayor de 200 palabras y estarán sujetas a edición por razones de espacio. En ellas se deben incluir la dirección y el teléfono del autor. Las cartas pueden enviarse por correo a la Dirección de EL TIEMPO, avenida calle 26 n.° 68B-70, Bogotá, D. C. Por fax, al número 294-0210 y por correo electrónico a: opinion@eltiempo.com.co