Hay muchas Tasajeras

Señor Director:



La tragedia en Tasajera muestra que, además de la ignorancia de sus habitantes al manipular la batería del camión, existe una pobreza inmensa que los mantiene atentos al volcamiento de cualquier vehículo para buscar paliar sus necesidades básicas.

Desgraciadamente, en el país hay miles –si no millones– de personas que como aquellas se encuentran en condiciones de miseria extrema, sin estudios, sin proyecto de vida, sin trabajo, pasando hambre. Todo esto mientras diferentes instituciones estatales derrochan el patrimonio económico de la nación en altos sueldos, esquemas de seguridad, viajes suntuarios, etc. Además de miles de venas rotas por donde se desangra el presupuesto nacional. Aquí persiste una inequidad abrumadora, una injusticia social que reina a lo largo y ancho del país. Bueno sería que el Ejecutivo redujera a media hora sus instrucciones de las seis y dedicara la otra a concebir estrategias para ayudar a la inmensa cantidad de gente que hoy está en la indigencia.



Héctor-Bruno Fernández Gómez



Señor Director:



Después de la dolorosa y fatal tragedia que enluta al país, allí donde muchos habitantes carecen de agua potable y de recursos para vivir, el municipio de Puebloviejo debería recibir recursos del Estado para construir un parque infantil llamado Renacimiento de Tasajera, en honor a sus muertos, donde la siembra de árboles y jardines represente a sus seres queridos y traiga alivio y alegría en medio de su dolor.



Primeramente, una jornada de limpieza en sus calles, la ciénaga y sus humildes viviendas, y que la energía eléctrica y el agua potable sean una prioridad, ¡ya!



Diony Arenas Callejas

Citas para ‘no covid’

Señor Director:



La urgencia de la Alcaldía por adquirir los ventiladores radicó en que su ausencia en las UCI podría hacer colapsar el sistema sanitario distrital. Mas, a decir verdad, durante cuatro meses de cuarentena, el sistema acusa una ineficiencia para atender los pacientes regulares. Ni siquiera habiendo optado por teleconsultas médicas ha logrado responder a la crecida demanda de pacientes capitalinos, ni para medicina general ni con especialistas. Ya ni vale llamar diariamente buscando una cita, pues indefectiblemente se encuentra con la respuesta de siempre: “No han abierto agenda aún”.



Entendemos que el covid-19 requiera de toda la atención, pero aún están pendientes citologías, tratamientos odontológicos, cirugías programadas y toda una suerte de consultas especializadas que deben realizarse, pues aquí el costo de oportunidad es demasiado oneroso, social y médicamente, a pesar de la pandemia.



Mayo Monroy

