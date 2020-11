Señor Director:



¿Hasta cuándo? Sigue el asesinato, casi diario, de líderes sociales. En días pasados, Juana Perea, en Nuquí. Luego, Jorge Luis Solano, en Norte de Santander. Esta es una tragedia vergonzosa, una desgracia para cualquier país. Pero más para este, que es tan violento, sobre todo para la gente menos favorecida, más sola, más alejada del poder. Y para los más desprotegidos.



Es triste que los violentos sigan ganando, porque lo que hacen con esos crímenes es sembrar miedo y amedrentar. Y mientras tanto nuestros líderes, politizando y polarizando cada vez más. Si supieran lo que es no poder dormir ni una noche tranquilos. Defender a los líderes sociales es una obligación nacional. No podemos ser tan indolentes.



José Francisco Piñeres

Una buena noticia

Señor Director:



Hay que celebrar la firma, por Bogotá y Cundinamarca, con el apoyo del Gobierno Nacional, de los cuatro convenios interadministrativos relacionados con los proyectos viales, tales como el Regiotram del Norte y del Occidente, la ampliación y adecuación de la calle 13 desde Puente Aranda hasta el río Bogotá, para TransMilenio; carriles para tráfico mixto, de carga y bicicarril; la prolongación de ALO Sur hasta la calle 80, y también la prolongación de la calle 63 hacia el occidente.



Los convenios, por fin, incluyeron la tan anhelada prolongación de la carrera 7.ª y la autopista Norte desde la calle 192 a la calle 245, en los dos sentidos. Muy buenas noticias para la ciudad, el departamento y el país.



Es la ocasión para felicitar a los gobernantes por esa voluntad política en beneficio de sus habitantes. Los estudios y acuerdos establecerán las fuentes de financiación.



Álvaro Villamarín González

La decisión 'gaseosa'

Señor Director:



Queda uno sorprendido con la decisión del juez quinto laboral del Circuito de Bogotá, que ordenó a la Policía no utilizar gases lacrimógenos para controlar el caos que se suele presentar en la mayoría de las marchas que se autorizan en Bogotá. Cada vez, por culpa de tutelas y otras maniobras jurídicas, las Fuerzas Militares pierden su capacidad de actuar para defender la vida, honra y bienes de los colombianos, como lo establece la Constitución.



Y cuesta creer en lo asertivo que es el argumento del señor juez: que los gases pueden causar una baja en las defensas del organismo de los ciudadanos, aumentando su posibilidad de contagio de covid-19.



No puede ser que, por causa de la pandemia, se neutralice el actuar policial en beneficio de quienes no salen a marchar sino a destruir la ciudad.



Mario Patino Morris

