Señor Director:



Quisiera decirle a mi madre que la pensión por la que tanto trabajó le llegará; quisiera decirles a mis primas que pueden salir con total tranquilidad, sin temor a que maltraten su dignidad; quisiera poder decir a mis amigas que por fin se redujo la brecha salarial y podrán encontrar oportunidades laborales óptimas. No quiero llevarles flores, ropa o decoraciones, quiero que se sientan seguras, valoradas y tomadas en cuenta. Quisiera que ellas y todas las mujeres reciban los frutos de su lucha, en este su día internacional.



Diego Ramírez

Un regalo de sororidad

Señor Director:



En la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, y con esto las muestras de afecto en redes sociales, es necesario que esto trascienda más allá de los mensajes de un día. Las mujeres debemos apoyarnos entre nosotras, somos las encargadas de dar el primer paso hacia un empoderamiento verdadero.



Son necesarios la reciprocidad y el respeto entre mujeres. Eso hay que remplazarlo por frases que motiven, inspiren y contribuyan a mejorar la autoestima de aquellas mujeres que se encuentran afligidas, que sienten que no son escuchadas. Y, en especial, apoyar a aquellas que están siendo víctimas de cualquier tipo de abuso o violencia.



El mejor regalo en el Día de la Mujer es brindar empatía y seguridad para crear lazos de amistad con todas las mujeres que nos rodean. Y lo más importante es convertir estos comportamientos en hábitos que perduren en el tiempo.



Michel Vannesa Carranza Acuña

El Irak que visita Francisco

Señor Director:



El viernes pasado, el papa Francisco comenzó un viaje difícil a Irak. Juan Pablo II y Benedicto XVI quisieron ir a un país que ha sufrido mucho y donde la minoría cristiana ha sido y sigue siendo perseguida, pero no pudieron hacerlo. Hay tres claves de este viaje: el encuentro con la comunidad cristiana, muy reducida en los últimos años, el diálogo con el islam y la crisis política que sufre Irak desde hace decenios. La zona que visita el Papa es escenario de choques entre suníes y chiíes, y ha estado bajo la influencia del yihadismo. Es decisivo para su futuro que se fomente un islam auténticamente religioso como el que define la declaración de Abu Dabi sobre la fraternidad humana.



Jesús Martínez Madrid

Girona (España)

Obras y turnos laborales

Señor Director:



Ante el anuncio del doctor Diego Sánchez, director del IDU, en EL TIEMPO (5 de marzo), sobre las obras que se programa desarrollar en la ciudad, junto con las que se vienen ejecutando en la primera línea del metro, es prudente recomendar tanto al IDU como a la Secretaría de Movilidad buscar establecer los tres turnos laborales para descongestionar el servicio del transporte público, en TransMilenio y el SITP.



Según la cantidad de obras en cada zona, hacerle una nueva división a la ciudad de acuerdo con las vías ya existentes y así poder indicar cómo quedarían los horarios para cada turno que se establezca, los cuales podrían rotarse cada 6 meses.



José Corso

Bogotá

El Foro del Lector no publica cartas abiertas ni dirigidas a un tercero. Las cartas no deben tener una extensión mayor de 200 palabras y estarán sujetas a edición por razones de espacio. En ellas se deben incluir la dirección y el teléfono del autor. Las cartas pueden enviarse por correo a la Dirección de EL TIEMPO, avenida calle 26 n.º 68B-70, Bogotá, D. C. Por fax, al número 294-0210 y por correo electrónico a: opinion@eltiempo.com.co