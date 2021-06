Señor Director:



De acuerdo con lo que nos estaba vendiendo el Gobierno, la derogada reforma tributaria buscaba conseguir 27 billones de pesos, necesarios para resolver los problemas económicos del país. ¿Qué se necesita ahora que las protestas han acarreado una pérdida -según lo refiere su editorial (6-6­2021)- de entre 4,8 y 6,1 billones y las de la pandemia en 100 billones?

¿De dónde se obtendrán los recursos para reponer lo perdido por el comercio, la industria, el agro y por la pandemia, además de lo que estaba proyectado en la mentada reforma? Ahora, para completar el cuadro, están citando a una toma de Bogotá en la que, además de inmovilizarla, seguramente el covid y los vándalos harán presencia con consecuencias impredecibles. ¿Creerán sus organizadores que esa es la forma de disminuir la pobreza, de mejorar las condiciones de salud y de recuperar la economía de las ciudades y del país? ¡Negocien ya, basta de paro, de bloqueos y de violencia! Convoquen el regreso al trabajo y a la paz.



Amparo Ardila

El reciclaje empieza en casa

Los camiones recolectores de las basuras lo hacen tres veces por semana. Se habla mucho de la separación de los desechos en casa, pero nada se gana si los carros recogen todo por igual y los llevan a los botaderos. Sería una solución que un día recojan materiales reciclables; otro día, los orgánicos, y otro día, lo que iría a los rellenos sanitarios. Así se obliga a la selección en casa, se aprovecha un gran porcentaje de reciclables y se disminuye la carga sobre los rellenos.



Esto debe ser política pública con las empresas recolectoras y educación de las comunidades, pero si no se hace obligatorio, nada se gana con seleccionar en casa si en los camiones recolectores lo revuelven todo.



Campo Elías Lizarazo Sánchez

Las niñas madres

Me refiero al embarazo adolescente. Este es uno de los graves problemas de nuestra la sociedad. Lo informado por este diario, de que más de 4.780 niñas de entre 10 y 14 años dieron a luz en el 2019, es impresionante. Son dramas para las familias, generalmente de muy escasos recursos, donde la niña madre debe dedicarse a criar, en la escasez; donde el futuro del hijo será difícil. Por eso nadie se debe escandalizar ante la educación sexual y se debe educar el respeto y revisar y buscarles solución a las condiciones sociales donde más se presentan estos embarazos. Bienestar Familiar tiene mucho por hacer.



Carmen Rosa Novoa

Todo en miniatura

En lo que he conocido de Colombia he escuchado la manera como en sus diferentes regiones se expresan para referirse a cualquier cosa diminuta; por ejemplo, a una migaja de pan u otra cosa pequeña, así: una miaja, un ápice, una borona, un poquito, un poquitín, un trisito, un tris, un pite, un pilín, un pilindrín, una puntica, una pichurria, un pinche, una pizca, un pirrinche, una chispita, una milésima, una mincha, una migaja, un chilín, un chilindrín, un trocito, una gota, un pellizco, un milímetro, una miniatura, un chirrimplín, una lágrima, una miseria (entre otras).



Héctor J. Acevedo Mejía

