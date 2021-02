Origen de la corrupción

Señor Director:



Llaman la atención las cifras de la Cámara de Comercio de Bogotá sobre la ‘encuesta de percepción y victimización del 2020’ en lo referente a la corrupción, donde el 43 % de los encuestados dijeron que la acción para mejorar la seguridad debería ser acabar con la corrupción de la Policía.

Los ciudadanos tenemos arraigada la costumbre de evadir nuestras responsabilidades en el cumplimiento de la ley. Para ello acudimos a dilatar la aplicación de una sanción por el incumplimiento de una norma o disposición, con el ofrecimiento por debajo de la mesa de dádivas para que la autoridad de turno deje de realizar una acción, para que actúe de manera ilegal, obteniendo un beneficio, de parte y parte. Así, en lugar de responsabilizar a una institución por la falta de cultura ciudadana, deberíamos empezar por aceptar que la corrupción se origina en el ciudadano indisciplinado que induce al cohecho y quiere pasar por encima de la ley.



Álvaro Sandoval Gómez

Reconocimiento

Señor Director:



Como veterano y asiduo lector y suscriptor de EL TIEMPO, me uno a la celebración de sus 110 años y, al hacer público su retiro de esa casa editorial, al reconocimiento por la meritoria y evolutiva gestión de 18 años de Roberto Pombo, primero como editor y desde el 2009 como su director general. EL TIEMPO, que forma parte de nuestro patrimonio institucional y de la cotidianidad de muchos colombianos, ha sido referente nacional insigne de nuestra democracia, de la prensa libre y del periodismo honesto, limpio y ecuánime. Felicitaciones y gracias por siempre darle cabida –a través del ‘Foro del lector’ y sin distingos de ningún orden– a la libre opinión de todos los colombianos.



Luis Iván Perdomo Cerquera

Hay que producir comida

Señor Director:



Estamos embelesados con el covid-19. Ya sabemos que el virus permanecerá con nosotros por varios años. Es necesario saber convivir: vacuna, tapabocas, distanciamiento y demás que recomiendan las autoridades sanitarias. Pero el mundo sigue su marcha y tenemos que ponernos al día, considerando que la crisis económica trae como consecuencia directa el hambre. Por lo tanto, tenemos que ponernos a producir comida. Los colombianos disponemos todo para hacerlo: tierras aptas para sembrar en todos los climas, desde la huerta casera hasta grandes extensiones; también, la mano de obra. Requerimos que el Gobierno, en cabeza de un ministro de Agricultura que conozca y quiera el campo, lidere la gran campaña, otorgando los medios para la siembra, el mercadeo y la exportación de la producción sobrante.



Hugo Artunduaga Salas

Parar las masacres

Señor Director:



El orden público se está deteriorando. Las masacres se dan casi todas las semanas. La última, en Cauca: asesinaron a un padre y a sus dos hijos menores de edad. Están matando, en especial, a los jóvenes. ¿No será porque se niegan a formar parte de grupos armados o de narcotráfico? El Gobierno y el nuevo ministro de Defensa tienen el enorme reto de parar las masacres y dilucidar los móviles.



Ángel María Aguilar

