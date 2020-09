El préstamo a Avianca

Señor Director:



El apoyo que el Gobierno le ha entregado a la empresa Avianca es absolutamente razonable. Infortunadamente, algunos sectores opositores atacan la decisión del Estado argumentando que la compañía aérea no es colombiana y que el dinero objeto del crédito se debería invertir en apoyar a los menos favorecidos en tiempos de pandemia. Olvidan mencionar los beneficios que Avianca genera para el país, entre varios: 17.000 empleos directos y cerca de 200.000 indirectos de colombianos que perderían sus trabajos si la compañía desapareciera; el pago a la Dian de cifras millonarias en impuestos y su contribución al PIB, cercana al 1 por ciento.

Igualmente, los opositores desconocen el esfuerzo descomunal que ha hecho el Gobierno en los últimos seis meses para apoyar a los hogares vulnerables y a las pymes con proyectos efectivos como lo son Familias en Acción, Ingreso Solidario, apoyo a la tercera edad, etcétera. Y para las empresas, el Fondo de Garantías ha facilitado créditos blandos. Nadie se opone a que exista una oposición, pero esta exige, en el difícil momento que vive el mundo, mucho de sentido común y poco de populismo.



Mario Patino Morris

El túnel Darío Echandía

Señor Director:



Colombia por fin inauguró el túnel de La Línea, también llamado Darío Echandía Olaya, el viernes 4 de septiembre de 2020, por el presidente Iván Duque. Este proyecto duró un siglo, y muchas administraciones desestimaron su importancia para finiquitar la obra, por eso su eterna demora en la entrega, después de más de 10 años de construcción. Es el túnel más largo de Latinoamérica, en la cordillera Central, con más de 8 kilómetros y que une Cajamarca con Tolima y Calarcá con Quindío. Para muchos no es la gran obra porque únicamente se ahorrarán 50 minutos en el trayecto, siendo una vía de un solo sentido. ¿Por qué Echandía? Él fue un presidente liberal colombiano (1897, Chaparral-1989, Ibagué, Tolima).



Los precios de los peajes se mantendrán y será un alivio para los transportadores de carga, sobre todo. ¿Tendremos que esperar otros cien años para ver el tan anhelado metro en Bogotá?



Helena Manrique Romero

A los dueños de mascotas

Señor Director:



Si algo nos amarga la vida, o por lo menos un rato de ella, es el inaceptable proceder de los propietarios de perros que no recogen los excrementos de sus adoradas mascotas. En Fusagasugá, la llamada ciudad Jardín de Colombia, esto es verdaderamente lamentable, y la gestión de las autoridades policivas es prácticamente nula. Es increíble que en las calles, zonas verdes y los parques se encuentren en forma constante excrementos de perros por la costumbre de sus propietarios de no recogerlos. Esto demuestra que vivimos en una sociedad sin disciplina respecto al cumplimiento de normas básicas. Hace falta la acción drástica de las autoridades policivas para que apliquen las normas del Código Nacional de Policía y Convivencia. Aquí y en todas las ciudades, los propietarios de perros deben entender que así como hay normas de protección para las mascotas, también las hay para el bien de los ciudadanos en general.



Jorge Giraldo Acevedo

Fusagasugá, Cundinamarca

