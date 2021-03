La violencia de barras

Señor Director:



Es increíble la violencia que se vive en el fútbol. No hay justificación de ninguna índole para que unos estadios tristes y vacíos por causa de la pandemia, sin la presencia del corazón y alegría del fútbol -sus barras-, y mientras tanto las calles de las ciudades se vuelvan campos de batalla para dirimir diferencias bajo el odio y la irracionalidad.

Todas las semanas, los integrantes de las barras tienen titular judicial por peleas, heridos, capturados y muertos. No hay derecho a que una niña de 1 año pierda la vida en Cali por enfrentamientos de barras con armas de fuego. Una bala perdida acabó con la vida de un angelito. Paz en la tumba de Celeste y fortaleza a sus familiares. Increíble, los estadios lloran la ausencia de sus hinchas y estos llevan dolor y luto a muchos hogares. Ojalá las autoridades tomen drásticas acciones contra estos desadaptados. ¿O será que portar una camiseta de un equipo es motivo para acabar con una vida?



Luz E. Cuartas Zapata

Imagen de una dura realidad

Señor Director:



En días pasados publicó este diario en primera página la imagen de una obra, en el Museo Nacional, en la que parece un indigente, joven, o un habitante de la calle, como les dicen hoy, cubriéndose con una especie de costal los hombros, el rostro sucio y la mirada fija, retadora, pero al mismo tiempo prevenida. Es la imagen que casi todos hemos visto, y nos acostumbramos a ella, cuando no huimos. Es la imagen de una dura realidad, pues el terrible Bronx, donde tantas vidas se fueron consumiendo poco a poco, está por muchos sectores. Con la pandemia hemos visto a jóvenes y mayores en la mendicidad en mayor número. Hay que hacer más por ellos, que son víctimas de todos, especialmente de los que se lucran del negocio del vicio.



Lucila González de M.

Otras fuentes de recaudo

Señor Director:



EL TIEMPO informa que las deudas que tienen personas jurídicas y naturales con la nación suman 117 billones de pesos, el equivalente a seis reformas tributarias. Si al dato anterior le sumamos 50 billones de corrupción, 30 billones de evasión tributaria, más una cifra similar por concepto de los subsidios que otorga el Estado, estaríamos hablando de doce reformas tributarias. Ahora que estamos ‘ad portas’ de una nueva reforma, muchos colombianos nos preguntamos por qué el Gobierno, antes de proponer el recaudo de más impuestos a costa de las personas naturales y jurídicas, no ejerce el derecho que le corresponde para ejecutar acciones de cobro, implementar lo necesario para controlar la evasión, combatir la corrupción, racionalizar los subsidios, reducir el gasto público, flagelos de vieja data que se instalaron en el acontecer nacional.



Mario Patino Morris

