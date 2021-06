Hora de mayor autocuidado

Señor Director:



En Colombia, con más de 500 muertos, 30.000 contagiados diarios, con una ocupación total de las UCI del 95 % y un paro sin iniciar acuerdos, nos abrimos al mundo. Hay apertura de la frontera con Venezuela y se elimina el requisito de exigir la prueba PCR para ingresar al país. E iniciaremos la reactivación económica con aperturas este 8 de junio. Estados Unidos lo hizo, pero con un 70 % de su población ya vacunada. Nosotros, con solo un 6,8 % de vacunados totalmente (3’043.000 personas) y 16 % con una sola dosis (8’053.000 personas) tratamos de imitarlo.

No es que la apertura sea mala 'per se', es necesaria para desarrollar nuestra economía a través de la generación de empleo. Pero llegó la hora crítica del mayor autocuidado por parte de todos: empresas, patronos, negocios, familias, reuniones, y lo que es más importante, cada persona debe continuar utilizando el tapabocas, guardando la distancia y lavándose las manos con frecuencia. A las autoridades administrativas y de policía les corresponde verificar, muy celosamente, que los protocolos y aforos se cumplan, pues de lo contrario, serán muchos los amigos y familiares que puedan fallecer. A cuidarnos responsablemente.



Fredi Becerra Mosquera

Se necesitan normas claras

Señor Director:



Se nos viene una apertura económica. Se necesita, pues muchos empleos se han perdido, muchas empresas se han cerrado. Pero el covid-19 está en un pico muy alto, con más de 500 muertes diarias. Eso, simplemente, produce miedo. Se dice que habrá aperturas en ciudades con el 75 por ciento de camas ocupadas. Pues, hoy por hoy, creo que no hay ninguna en el país en tales condiciones. ¿Qué van a hacer, alcaldes? ¿Qué podemos esperar? Se necesita claridad, normas precisas. La desinformación pude ser grave.



José Francisco Piñeres

El embarazo adolescente

Señor Director:



Es aterradora la estadística publicada por EL TIEMPO (30-5-2021) de que más de 4.780 niñas de 10 a 14 años dieron a luz en 2019. ¿Qué futuro pueden tener estos niños de madres que apenas han cursado la primaria? ¿Y qué futuro hay para estas madres que tuvieron que abandonar sus estudios por el embarazo? Se sabe que es un problema familiar porque los abusadores están, las más de las veces, dentro de la familia y muy rara vez son castigados.



De otra parte, se escucha que cuando comenzó la Revolución china obligaron a tener un solo hijo, debido a la superpoblación en ese país. Un par de lustros después se les permitió tener dos, y ahora, tres. Es un deber que nuestros representantes diplomáticos nos ayuden a investigar las causas de resultados tan nefastos para nosotros, comparados con otros países.



Fidel Vanegas Cantor

Indiferencia con pensionados

Señor Director:



A mis 75 años no entiendo por qué el Presidente no escucha. Los pensionados le hemos dicho de mil maneras que nos haga justicia, que nos dé la mesada 14, que nos rebaje la seguridad social al 4 %, que ajuste nuestras mesadas al mismo porcentaje de inflación anual. Pero nada, todo es indiferencia. ¿Ahora entienden por qué vamos a votar por Petro?



Alfonso Rodríguez Roa

El Foro del Lector no publica cartas abiertas ni dirigidas a un tercero. Las cartas no deben tener una extensión mayor de 200 palabras y estarán sujetas a edición por razones de espacio. En ellas se deben incluir la dirección y el teléfono del autor. Las cartas pueden enviarse por correo a la Dirección de EL TIEMPO, avenida calle 26 n.º 68B-70, Bogotá, D. C. Por fax, al número 294-0210 y por correo electrónico a: opinion@eltiempo.com.co