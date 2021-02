Los retos del ministro

Señor Director:



Me refiero su editorial ‘Los retos de Molano’ (4-2-2021). Yo creo que el primer desafío del ministro de Defensa está en atacar a las bandas criminales. Estas encabezan la peor cadena del mal, emanada del narcotráfico.

Entonces, el ministro Molano, las Fuerzas Armadas y la Fiscalía deben buscar, como sea, romper las cadenas de producción y envío de droga. Es una empresa gigante, empezando por la erradicación de la coca. Para ello se debe convencer a los cultivadores de estar del lado del Estado, mediante ofertas alternativas creíbles y seguras. ¿Por qué no se les paga bien el maíz, en lugar de importar millones de toneladas, por ejemplo? ¿Por qué, en estas tierras, las mejores, no se instalan trapiches y se los invita a cultivar caña, incrementando el uso de la panela y el azúcar, o ahora, producir alcohol? Lo principal es darles seguridad, no dejarlos solos. Eso se llama presencia del Estado.



José Francisco Piñeres

¿A dónde van las multas?

Señor Director:



Todos los días nos enteramos, con indignación, de las reuniones, fiestas y todo tipo de desobediencia de las normas actuales de bioseguridad, que debemos cumplir con rigor para no contagiarnos del covid-19 y transmitir el virus a otras personas. Después de escuchar o leer ese tipo de noticias que nos producen tanto enfado, enseguida se nos aclara que se impusieron las multas o comparendos del caso. ¿Debemos creer que ese escarmiento servirá para algo? ¿Esos castigos son pagados? ¿Cuánto ha recibido el erario por concepto de esas multas (que sospecho que nadie o casi nadie paga)? El pueblo quiere enterarse, con cifras, de cuánto dinero se ha recaudado y qué destino se le dio. Creo que las autoridades pertinentes deberían informarnos para conocer la realidad de qué tan efectivo es este sistema punitivo.



Haydée A. Chiapero B.

Una oposición reflexiva

Señor Director:



Es fácil establecer que hay un gran grupo de líderes políticos que muestran su afán por impedir que las determinaciones del actual gobierno tengan una buena receptividad entre la ciudadanía. Para lograrlo salen a criticarlo todo, no importa lo que sea, el objetivo es cuestionar y demeritar los esfuerzos. Qué bueno sería tener una oposición reflexiva, lógica, aportante, que su intervención sea para mejorar procesos, para ahorrar recursos, esfuerzos o tiempo en el logro de los objetivos de beneficio común.



Qué difícil es gobernar cuando se tiene un lastre descalificador en todo el espectro de decisión de quien ha sido elegido por un pueblo en la franca lid de la democracia.



Parecería que se quiere llegar a la ingobernabilidad y lograr la ruptura de la estructura armónica del gobernante.



Jorge Parga

El Foro del Lector no publica cartas abiertas ni dirigidas a un tercero. Las cartas no deben tener una extensión mayor de 200 palabras y estarán sujetas a edición por razones de espacio. En ellas se deben incluir la dirección y el teléfono del autor. Las cartas pueden enviarse por correo a la Dirección de EL TIEMPO, avenida calle 26 n.º 68B-70, Bogotá, D. C. Por fax, al número 294-0210 y por correo electrónico a: opinion@eltiempo.com.co